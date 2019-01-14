Яйцо опередило по лайкам дочь Kylie Jenner и Travis Scott

Малышка Stormi, конечно, очень милый ребенок, но в мире инстаграма у неё есть серьезные конкуренты. В минувшее воскресенье фото яйца стало самой популярной публикацией в соцсети, набрав более 26 миллионов лайков. При этом Stormi, держащая палец Kylie, расположилась на втором месте — на ее счету 18.3 миллионов лайков.

Согласно изданию Buzzfeed, яйцо снесла курица по имени Генриетта из британской провинции. По словам владельца аккаунта @world_record_egg, она «увидела» рейтинг самых популярных постов, в котором лидировала Kylie, и восприняла происходящее как челлендж. Фото, побившее рекорд юной миллиардерши, можно увидеть ниже, как и её реакцию на поражение.