Ed Sheeran выпустит альбом с фитами Travis Scott, Cardi B, Eminem и других

12 июля Ed Sheeran выпустит новый альбом «No.6 Collaborations», в записи которого приняли участие 22 приглашенных артиста — в их числе: Eminem, 50 Cent, Cardi B, Khalid, Travis Scott, Meek Mill, A Boogie Wit a Hoodie и другие. «Я огромный фанат всех артистов, с которыми работал на этом релизе», — рассказал Sheeran. «За кем-то я следил с самого начала карьеры, чьи-то альбомы слушал на репите, но все они вдохновили меня и смогли привнести в каждый трек нечто особенное».

Треклист альбома «No.6 Collaborations» был опубликован еще в прошлом месяце, но без фитов. На нем можно будет найти ранее вышедшие синглы «I Don’t Care» с Джастином Бибером (у которого также есть акустическая версия) и «Cross Me» с Chance the Rapper и PnB Rock.

Треклист альбома «No.6 Collaborations»:

01 “Beautiful People” (Feat. Khalid)

02 “South Of The Border” (Feat. Camila Cabello & Cardi B)

03 “Cross Me” (Feat. Chance The Rapper & PnB Rock)

04 “Take Me Back To London” (Feat. Stormzy)

05 “Best Part Of Me” (Feat. Yebba)

06 “I Don’t Care” (Feat. Justin Bieber)

07 “Antisocial” (Feat. Travis Scott)

08 “Remember The Name” (Feat. Eminem & 50 Cent)

09 “Feels” (Feat. Young Thug & J Hus)

10 “Put It All On Me” (Feat. Ella Mai)

11 “Nothing On You” (Feat. Paulo Londra & Dave)

12 “I Don’t Want Your Money” (Feat. H.E.R.)

13 “1000 Nights” (Feat. Meek Mill & A Boogie Wit Da Hoodie)

14 “Way To Break My Heart” (Feat. Skrillex)

15 “Blow” (Feat. Bruno Mars & Chris Stapleton)