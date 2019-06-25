Погружение в виртуальную реальность в клипе Ed Sheeran, Chance The Rapper и PnB Rock «Cross Me»

На прошлой неделе Ed Sheeran опубликовал треклист своего грядущего альбома «No.6 Collaborations», который выйдет 12 июля с огромным количеством фитов. В списке гостей: Eminem, 50 Cent, Travis Scott, Cardi B, Meek Mill и многие другие. Сингл «Cross Me», записанный с Chance The Rapper и PnB Rock, тоже попал в треклист предстоящего лонгплея. Клип на него снял режиссер Райан Стейк, известный совместными работами с Young Thug, J. Cole, Schoolboy Q и Charli XCX. В основе сюжета — эксперимент с виртуальной реальностью, который заканчивается в духе сериала «Черное Зеркало».

Ранее Ed Sheeran выпустил клип на еще один трек с альбома «No.6 Collaborations» — совместку с Джастином Бибером «I Don’t Care» (у песни также есть акустическая версия).