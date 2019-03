Earl Sweatshirt разбил телефон назойливого фаната

В совместном треке с Mac Miller «Polo Jeans» Earl Sweatshirt читает: «Мне нет дела до сучек, которые думают, что я должен им фотку/ Лучше пусть обратятся к Vince Staples, он в таких случаях достает пушку» (“I’m over bitches trying to act like I owe ’em a picture / Rather introduce these hoes to Vince who could show you a pistol”). Несмотря на это, многие фанаты все еще бегают за Эрлом с телефоном. После выступления рэпера в Новом Орлеане за ним увязался один из зрителей и, не дожидаясь согласия музыканта, направил на него камеру. Эрл недолго думая выбил телефон у него из рук и направился дальше. Оскорбленный фанат выложил в сеть видео происшествия, подписав его: «Когда ты с самого первого дня хочешь фотку с любимым рэпером, а он оказывается мудаком».

Далеко не все поддержали поведение Earl Sweatshirt, но ему на помощь пришел старый друг Vince Staples. «Если ты почувствуешь, что к тебе проявили неуважение, я избавлю тебя от кого угодно, только скажи», — написал Винс в твиттере.