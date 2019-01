Drake расфолловил The Weeknd и подписался на Soulja Boy

В начале месяца The Weeknd выпустил совместный трек с Gesaffelstein «Lost in the Fire», в котором предположительно задиссил Drake. Речь идет о строчках: «Я хочу ребенка только от своей единственной, потому что я не смог бы прятать его от всех». Это возможная отсылка к истории, произошедшей с Дриззи накануне выхода его двойного альбома «Scorpion». Тогда Pusha-T выпустил дисс на канадца под названием «The Story of Adidon», в котором рассказал, что Drake скрывает сына от порноактрисы.

Pusha-T, который с очевидным энтузиазмом ретвитнул клип «Lost in the Fire», только подтвердил эти догадки. Более того, сегодня стало известно, что Drake расфолловил Абеля в инстаграме — в сети сразу связали этот факт с противоречивой лирикой The Weeknd.

Не менее удивительная новость — Обри подписался на Soulja Boy после его нашумевшего интервью для The Breakfast Club. Напоминаем, в нем автор «Young Drako» обвинил канадца в байте на треке «Miss Me». Drake, судя по всему, не обиделся.