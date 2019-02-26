Drake помирился с Soulja Boy

Soulja Boy умудрился снова попасть в заголовки, на этот раз благодаря неожиданному примирению с Дрейком. Автор «Crank Dat» выложил скриншот переписки с Дриззи, в которой канадец признается в дружеских чувствах и призывает закончить биф. Ранее Soulja Boy рассказывал, что его конфликт с Обри имеет давнюю историю. В 2013 году они записали совместный трек «We Made It», после чего, по мнению Soulja, должны были снять клип. Однако у канадца нашлись дела поважнее, что очень обидело «автора главного камбэка 2018». «Почему мы не сняли видео?» — сокрушался Soulja в интервью XXL. «Почему этот нигер не позвал меня в тур, чтобы вместе исполнить наш трек, хотя сам постоянно выступал с ним?».

Теперь, много лет спустя, у Soulja появились ответы на все интересующие его вопросы. «Я не знал, что ты так серьезно относишься к ситуации с клипом», — написал ему Дрейк в директе инстаграма. «Если бы я знал, что ты так хочешь видео на «We Made It» мы бы сняли его». Судя по тому, что Soulja лайкнул ответ Дриззи, биф, скорее всего, подошел к концу.

Тем не менее, в отношениях Soulja с другим коллегой — Tyga — не все так гладко. В серии удаленных твитов Young Drako заявил, что «трахал мать его ребенка» (речь о Blac Chyna), а также играл в «Фортнайт» с его сыном. Твиты Soulja оживили в сети дискуссию, стартовавшую после бифа Дрейка с Pusha-T, о том, насколько корректно втягивать в конфликты детей.