Старую тетрадь Drake продают за 30 тысяч долларов

TMZ пишет, что на продажу выставлена старая тетрадь Drake, в которую он записывал рифмы в период с 2002 по 2005 год. В те времена Обри только начинал карьеру рэпера и снимался в сериале «Деграсси: Следующее поколение». Её можно приобрести за символическую сумму в 32 с половиной тысячи долларов. По информации таблоида, тетрадь была найдена в мусорном контейнере рядом с фабрикой мебели, которая принадлежит дедушке Дрейка. Считается, что молодой 6 God какое-то время работал там.

На недавней церемонии «Грэмми» Дриззи произнёс весьма противоречивую благодарственную речь. Получив статуэтку за сингл «God’s Plan» (он победил в номинации «Лучшая рэп-песня»), Drake заявил, что «Грэмми» — это бизнес, «в котором всё зависит от кучки людей». Он подчеркнул, что народная любовь намного важнее призов, после чего микрофон отключили и пустили рекламу. Было ли это связано с реальными техническими проблемами — не сообщается.