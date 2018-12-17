Drake усилил охрану после твиттер-атаки Kanye

На прошлой неделе Канье в очередной раз триумфально вернулся в твиттер, закидав гневными постами Дрейка и Трэвиса Скотта (чей трек «Sicko Mode» мистер Уэст считает диссом на себя). Ye сообщил, что канадский рэпер звонил ему с угрозами, и на всякий случай предупредил, что, если с его семьей что-то случится, Дриззи — первый подозреваемый. После этого Канье предложил автору «Scorpion» пообщаться в личном порядке, чтобы показать, «что чёрные мужчины могут поговорить так, чтобы никто не оказался мёртвым или за решёткой».

Видимо, Обри воспринял онлайн-конфликт с Уэстом более чем серьезно и решил усилить охрану своего дома (который, кстати, находится в полумиле от дома Ye). TMZ пишет, что штат охраны канадца увеличился минимум на два человека, а на его парковке появился ещё один SUV. Вероятность, что конфликт между рэперами перетечёт в реальную жизнь, не столь велика. Возможно, Дрейк просто решил подстраховаться, учитывая, что его оппонент страдает от психического расстройства (не так давно Vic Mensa заявил, что не может злиться на Канье, потому что мистер Уэст не контролирует свои действия).