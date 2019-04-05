Drake и Future намекают на совместный альбом

В ночь с четверга на пятницу в инстаграме Future появилось видео, свидетельствующее о возможной коллаборации с Drake (канадец при этом постоянно показывает два пальца, намекая, что это будет вторая часть релиза). «Все уже готово», — говорит Нейведиус в кадре. «Но это большой секрет».

Слухи о совместном проекте Future и Drake давно курсируют в сети, а на днях ресурс OnSmash опубликовал материал, подтверждающий эти догадки. По данным анонимных источников, музыканты готовят продолжение совместного микстейпа четырехлетней давности — «What a Time to Be Alive». При этом в него войдут не старые неизданные работы, а исключительно новые треки.

Зимой Future выпустил альбом «Future Hndrxx Presents: The WIZRD» — последний релиз, предусмотренный его контрактом с лейблом Epic Records. В интервью Rolling Stone он пообещал, что не будет завязывать с рэпом, но сделает небольшую паузу и откроет собственный магазин.