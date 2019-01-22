Drake троллит спортивных фанатов

Спортивные клубы, которые поддерживает Дрейк, редко выигрывают. Причем это касается не только командных видов спорта — Дриззи активно болел за Конора Макгрегора в его схватке с Хабибом Нурмагомедовым (как известно, фаворит Обри проиграл). В финале Национального чемпионата по американскому футболу Дриззи прочил победу команде Alabama Crimson Tide, и они, само собой, заняли второе место после Clemson Tigers. После всех этих случаев Обри официально признали горе-фанатом, а на просторах сети появился новый термин — проклятие Дрейка.
В воскресенье в двух финалах определились участники Супербоула — команды Rams и Patriots. Накануне матча Дрейк позаботился о том, чтобы на него больше не перекладывали вину за поражение: он выложил фото в толстовке с эмблемами всех четырех команд, участвующих в плей-оффе. «Для всех, кто верит в проклятие Дрейка — удачи», — написал Дриззи.
At this rate the whole Super Bowl is getting canceled #Nfl #drakecurse @OzoGrande @TDs_Tangents pic.twitter.com/owYDIE6R6G
— Pete D. Camarillo (@Petecertified) 20 января 2019 г.
Will Alabama fall victim to the Drake Curse? pic.twitter.com/WiV6tuggEE
— ESPN (@espn) 3 января 2019 г.