Drake троллит спортивных фанатов

Спортивные клубы, которые поддерживает Дрейк, редко выигрывают. Причем это касается не только командных видов спорта — Дриззи активно болел за Конора Макгрегора в его схватке с Хабибом Нурмагомедовым (как известно, фаворит Обри проиграл). В финале Национального чемпионата по американскому футболу Дриззи прочил победу команде Alabama Crimson Tide, и они, само собой, заняли второе место после Clemson Tigers. После всех этих случаев Обри официально признали горе-фанатом, а на просторах сети появился новый термин — проклятие Дрейка.

В воскресенье в двух финалах определились участники Супербоула — команды Rams и Patriots. Накануне матча Дрейк позаботился о том, чтобы на него больше не перекладывали вину за поражение: он выложил фото в толстовке с эмблемами всех четырех команд, участвующих в плей-оффе. «Для всех, кто верит в проклятие Дрейка — удачи», — написал Дриззи.