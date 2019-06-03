Спортивное проклятие Дрейка снова в деле

«Проклятие Дрейка» — феномен, который уже давно заметили пользователи соцсетей: как только Дриззи надевает одежду с символикой какого-либо спортивного клуба (или фотографируется с его игроками), фавориты рэпера неизменно терпят поражение. В прошлом месяце Дрейк обхитрил проклятие, надев шорты «Филадельфия Сиксерс» на матч своей любимой баскетбольной команды «Торонто Рэпторс». «Филадельфия» действительно проиграла.

В субботу британский боксер Энтони Джошуа неожиданно проиграл бой своему сопернику Энди Руису, потеряв три пояса. Соцсети обвинили в таком исходе Дрейка, с которым Джошуа сфотографировался накануне боя, подписав пост: «Готов победить проклятие». В ответ на случившееся известный боксерский промоутер Лу ДиБелла запретил своим бойцам фотографироваться с Дриззи.