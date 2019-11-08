Drake учредил бренд медицинской марихуаны More Life

Дрейк и канадская компания Canopy Growth Corporation запускают собственный бренд медицинской марихуаны More Life. Он будет распространять каннабис, медицинские травы и их экстракты, чай и бумагу для самокруток в Канаде и США. Согласно пресс-релизу, бренд основывается на таких ценностях как «благополучие и всесторонний личностный рост». При этом Дрейку будет принадлежать 60% бизнеса, а его партнерам — 40%.

По словам Обри, продажа каннабиса может стать большим и прибыльным бизнесом, кроме того, он очень рад сотрудничать с компанией мирового уровня.

В прошлом году Канада легализовала личное использование марихуаны. More Life (названный в честь альбома 2017 года) — уже второй бизнес Дрейка, не касающийся музыкальной сферы. В прошлом году он учредил собственный бренд по производству виски Virginia Black.