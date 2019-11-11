Drake выгнали со сцены на фестивале Camp Flog Gnaw

В выходные в Калифорнии прошел восьмой фестиваль Camp Flog Gnaw, идея которого принадлежит Tyler, the Creator. На нем выступили DaBaby, Earl Sweatshirt, Blood Orange, GoldLink и другие. При этом имя воскресного хэдлайнера до последнего держалось в секрете. Многие предполагали, что им станет Фрэнк Оушен, который, во-первых, давно дружит с Тайлером, а во-вторых, активизировался в последние несколько недель.

В итоге оказалось, что в качестве секретных гостей на сцену выйдут Дрейк, A$AP Rocky и Lil Uzi Vert. Но публику, которая ждала Оушена, этот состав не впечатлил. Дрейку даже пришлось прервать сет из-за негативной реакции толпы. На видео слышно, как он спрашивает зрителей, хотят ли они продолжения, но толпа упорно выкрикивает имя Фрэнка Оушена. Дрейку, явно не ожидавшему такого фидбэка, пришлось завершить выступление, исполнив всего несколько треков.