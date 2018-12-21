Лучшие фото Drake за 2018 год

В 2018 году Дрейк стал самым продаваемым артистом по версии Apple Music: его двойной релиз «Scorpion» занял первую позицию альбомного рейтинга, а треки «God’s Plan» и «Nice For What» разместились на первом и втором местах в списке 100 самых популярных синглов.

При этом Дриззи попадал в заголовки не только благодаря музыке: он бифил с Kanye и Pusha-T, проигрывал Quavo в баскетбольном пари, навещал девочку, ожидающую пересадку сердца, и многое другое. Чаще всего Обри отражал самые важные события в своём инстаграме. Billboard собрал 16 лучших постов канадца в 2018 году.

1. Дрейк вручает 50 тысяч долларов студентке Университета Майами во время съёмок «God’s Plan»:

2. Дрейк поздравляет Флойда Мейвезера с Днем рождения:

3. Дрейк на съемках совместного с Migos клипа «Walk It Like I Talk It»:

4. Дрейк поздравляет подписчиков с Днем матери:

5. Дрейк выставляет Pusha-T счет за пиар:

6. Дрейк работает над альбомом «Scorpion»:

7. Дрейк навещает свою фанатку Софию в больнице:

8. OVO x Cactus Jack:

9. Дрейк на одной сцене с Трэвисом Скоттом и Леброном Джеймсом в Лос-Анджелесе:

10. Дрейк общается с Джессикой Альбой после шоу:

11. Дрейк и Jay-Z за сценой:

12. Вечеринка на Дне рождения Дрейка в стиле 2000-х:

13. Дрейк общается с Kay, которую нашел с помощью благотворительного фонда Make A Wish:

14. Воссоединение Дрейка и Lil Wayne:

15. Дрейк в майке баскетболиста Рж Барретта:

16. Дрейк и баскетболист Кавай Леонард: