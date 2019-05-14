Drake доказал существование «спортивного проклятия»

«Проклятие Дрейка» — феномен, который уже давно заметили пользователи соцсетей: как только Дриззи надевает одежду с символикой какого-либо спортивного клуба (или фотографируется с его игроками), фавориты рэпера неизменно проигрывают матч. «Проклятие» в очередной раз доказало свою силу во время игры баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» с командой «Филадельфия Сиксерс».

Тем не менее, в этот раз Обри решил схитрить и направил «проклятие» на соперников любимой команды, надев шорты «Филадельфии». В самом конце игры, когда зазвучала финальная сирена, защитник «Торонто» Кавай Леонард исполнил точный двухочковый бросок и принес канадскому клубу победу. После игры Дрейк выложил сториз, отметив своих товарищей из Филадельфии – Мика Милла и Кевина Харта, которые вряд ли могли разделить с ним радость.