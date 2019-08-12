Drake посвятил татуировку победе над Beatles в чарте Billboard

Недавно Обри побил рекорд Beatles в Billboard Hot 100 — в течение года в чарт попали 12 треков его авторства. Drake решил отпраздновать это событие новой татуировкой: в основу эскиза легла обложка альбома «Abbey Road» 1969 года, на которой четверо участников группы шагают по пешеходному переходу. В варианте Drake всё выглядит немного иначе: он без ложной скромности поставил в начале колонны себя.

2 августа Drake выпустил альбом-компиляцию «Care Package» со старыми треками, многие из которых никогда не выходили официально. Этот релиз стал девятым в карьере канадца, возглавившим чарт Billboard 200.