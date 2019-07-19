Dose «Ты не знаешь сама» — новинка от лейбла Musica36

Musica36 — новый музыкальный лейбл, артистами которого на сегодняшний день являются Скриптонит, Gruppa Skryptonite, Dose, 104 и Truwer. Именно на нем вышел дебютный релиз Gruppa Skryptonite «Solitude» после того, как у Скриптонита закончился контракт с «Газгольдером». То же самое касается и недавнего макси-сингла Адиля «Замерз».

Сегодня один из артистов объединения — Dose, ранее известный как битмейкер Strong Symphony, выпустил сингл «Ты не знаешь сама», который точно зайдет всем, кто соскучился по качественному поп-звучанию (его недавний трек «Ликерная ванна» слушайте здесь).



