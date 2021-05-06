Dose — про альбом «Пока», фит с Сюзанной, перфекционизм и реакцию на хейт

Dose рассказал про недавний альбом «Пока», объяснил, почему больше не продает биты в интернете, и подсчитал, какой процент его демок в итоге попадает на релизы.

Про знакомство с музыкой

В детстве я выступал, пел, представлял интересы школы на городских конкурсах. У меня не было учителя по вокалу, только школьный преподаватель музыки, который говорил: «Ты можешь хорошо петь». Так было с первого класса. А потом, когда перестало получаться петь «Крылатые качели» — голос сломался, я думал, что всё: карьера певца закончилась. Дальше начал читать, познакомился со Скрипом, начал делать музыку.

Про переезд в Москву

В Москве я уже пятый год c конца с 2016, но за это время так ни с кем особо не поработал, просто жил. Домой в Павлодар возвращался на лето 2018 года, но вот опять здесь. Переезд в Москву стал периодом взросления в моей жизни.

В первый раз, когда я со Скрипом приехал в сюда в 2014 году, город показался очень мрачным. Была осень, всё в каких-то диких, холодных тонах, но сейчас я нашёл позитивные моменты.

Про EP «Лото»

EP «Лото» — про одну женщину. Когда я собрал все треки для этого альбома, мы созвонились с Марком, я ему сказал: «Бро, отменяем альбом». Это были первые песни, которые я сам написал.

С легкостью «Лото» я начал слушать где-то через полгода. До этого были разные эмоции — от состояния: «Вау, это могло зайти!» до вопросов: «Кто эти люди и зачем они это слушают?». Но этот альбом зашёл лучше, чем я ожидал — по стримам общая цифра где-то около 3,5 или 4 миллионов.

На релизе «Лото» много высказываний каких-то обид напрямую, много обращений к разным людям. Например, слова в песне «Главное не обмани себя» адресованы определённой девушке, хоть это были даже не отношения, а просто общение с человеком. В целом «Лото» — именно обидки.

Про альбом «Пока»

Этот альбом — и о событиях пятилетней давности, и о последних отношениях. Все треки очень личные, идут изнутри, довольно много обращений к разным людям. Все, что сказано здесь, — это именно я. Думаю, это и есть моё настоящее нутро. Что касается работы над альбомом, то инструменталы были готовы уже в августе, а основной процесс начался в конце лета.

Альбом «Пока» — про осознанность и смирение. Работая над ним, я реально освобождался. Закрывал какие-то свои жизненные истории, которые нужно было подытожить. Слушая этот альбом сейчас, я понимаю, что это точка — check point. Мы движемся дальше, отсюда мы начинаем новую историю.

Про работу с Сюзанной

С Сюзанной мы познакомились в инстаграме, договорились встретиться. В августе она ко мне приехала, я показал концепцию песни, мотивы, инструментал и предложил сделать что-то внутри этих мотивов. В тот же вечер мы написали ей куплет и припев.

Я был бы не против поработать с новой Сюзанной из альбома «Megalith», но, тем не менее, я хочу делать поп-музыку. Я больше за классную западную попсу в духе Billie Eilish, потому что мне важно чувствовать фидбэк.

Про своего героя

Мне сейчас органично быть собой в музыке, пока только в этом амплуа. Пишу о том, что волнует, что рождается сейчас, сегодня. Не заморачиваюсь по этому поводу.

Амплуа одно пока что, но не всё о любви: ещё про детство, про воспоминания, про страхи, про то, как было хорошо.

Про трек «В плену»

«В плену» — это, наверное, единственный трек о последних отношениях, которые длились почти два года. Это песня о моих страданиях, такое послевкусие общения с человеком.

Про реакцию на хейт

Я довольно ранимый человек. Это касается и хейта, и негатива в интернете. Меня задевает, мне больно. В какой-то период жизни это доставляло больше неудобства, но сейчас я позиционирую это как свою положительную сторону. Но могу сказать, что черствею я 100%.

Про неискренность в музыке

Я на самом деле очень спокойно к такому отношусь. Когда мне не приходится это слушать, не лезет из всех щелей, я абсолютно нейтрален. Да вообще, никого стараюсь не осуждать и не давать оценку чужому творчеству. Если они находят в этом своего псевдоперсонажа, то это ведь как рассказ. Хочет говорить, хочет играть — пусть играет. Дело каждого.

Могу сказать, я сделал бы фит с кем угодно. Если бы мне доверились, я бы спродюсировал это так, как я вижу. На самом деле, я открыт для всех.

Про работу над музыкой

Написание треков даётся очень тяжело. Сейчас, включая последний релиз, у меня выпущено около 20 треков. Невыпущенных композиций, написаных от и до, нет, но демок — просто тьма. У меня материала будто на три альбома, а с другой стороны — ни на один. Если говорить о битах для моих треков, то я особо не писал на чужие инструменталы, только начинаю это практиковать. Но это круто, когда ты на что-то готовое залетаешь, и там минимум правок. Своё делать сложно, ты очень чётко слышишь все тонкости звукорежиссуры.

Мне важно, чтобы никакие звуки не мешали, всё работало. За этим очень сильно слежу и много всего исправляю. Я тот человек, который долго работает над наполнением песни, потом приходит и тщательно всё вычищает. Я не знаю, как ребята так легко пишут песни, как они такие: «Вот этот бит… ну возьмём mp3-шку, споём что-нибудь поверх и всё, поехали».

Про продюсирование

В какой-то момент мне стало неинтересно продавать музыку онлайн. Мне надоело, что тебе везде говорят, какой ты крутой саундпродюсер, а ты просто продаёшь музыку школьникам, которые очень плохо делают песни. И при этом ты не видишь никакого фидбэка на протяжении долгого времени. Можно сказать: «Dose, а почему ты не начал работать с артистами?». Я просто зашёл в озеро и нашёл дно, и мне захотелось плавать дальше. На протяжении последних 5 лет я придумывал мотивы на каждый свой инструментал, но просто не думал, что это круто и может кому-то понравиться.

За период 2020 года я сделал три альбома. Спродюсировал два себе «Лото» и «Пока» и один альбом полностью для V $ X V PRiNCE, который вышел в прошлом году.

Про продажу битов

Я офигел, просто тотально офигел, когда группа «Хлеб» выпустила треки «Поехали ко мне» и «Рэп, цепи». Было больно. Это был бит-бестселлер, он продавался на платформе Soundclick. Я ничего им не продюсировал, ребята просто зашли, купили и сделали песню. А еще «Chavron Ocean» у Thomas Mraz, прошу прощения, мне не нравится. Я ему об этом не говорил, мы не знакомы, но когда услышал, просто не понравилось. Без хейта, это первое ощущение, говорю честно. Но если о любимых треках, над которыми шла работа — это «Улети» (T-Fest), либо «Подруга» и «Океан» (Gruppa Skryptonite).

Про фиты

В моменте мне показалось, что я зайду в 2021 год и буду до конца делать фиты только с девочками. Просто если брать любую мою лирическую песню, то я рассказываю её со своей точки зрения, и когда на трек залетает второй пацан — что он должен делать? Там должна быть либо принципиально другая позиция, либо какой-то рэпчик, чтобы был контраст.

Для меня любые коллаборации — это эксперимент. С девчонками это было по-настоящему сложно, учитывая, что я глубоко погружаюсь во все процессы, выстраиваю всю художественную линию. Поэтому, когда они приходили делать правки, мне было больно. Мне по жизни всегда больно, когда приходят женщины.

Что касается совместной работы с артистами, то я бы поработал со Stromae. Мне нравится французская эстетика — я нахожу отражение себя что в фильмах, что в музыке.