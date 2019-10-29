«Три хороших песни» — новый EP Ивана Дорна и Романа Бестселлера

Иван Дорн и его близкий друг и саунд-продюсер Роман Бестселлер выпустили совместный мини-альбом «Три хороших песни». На прошлой неделе музыканты устроили необычную презентацию своего проекта: под видом курьеров Иван и Роман приехали к одному из фанатов и дали камерный акустический концерт прямо во дворе его дома.

«В целом на «Три хороших песни» ушло дней 5 от силы. Именно так я и люблю. Иначе это все бессмысленно! Песни должны прилетать в голову из космоса как метеорит, а не выгрызаться часами из под ногтей! И именно с этих здоровых «биоскоростей» у нас когда-то все и начиналось», — прокомментировал EP Роман Бестселлер.

«Три хороших песни» стал вторым мини-релизом для Дорна в этом году. До этого он выпустил совместную пластинку с украинским хаус-продюсером Vakula.