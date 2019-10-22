Иван Дорн презентовал релиз в одном из киевских дворов

На следующей неделе Иван Дорн выпустит EP «Три хороших песни», который станет его вторым мини-альбомом за этот год (первый — «Страсть / Во сне / Опомнись» — записан с украинским электронным музыкантом Vakula).

Презентация релиза прошла в одном из киевских дворов: Иван Дорн и его саундпродюсер Роман Bestseller приехали домой к особо активному фанату под видом доставки мерча и отыграли акустический концерт для него и его соседей. Как это было можно посмотреть в новом выпуске видеоблога CondornTV 3.0.

Ранее в этом месяце Иван Дорн выпустил клип «Дичь», посвященный проблеме вымирания птиц, в коллаборации с Фондом дикой природы.