«Оригами» — совместный трек Ивана Дорна и рэпера Лиона

Иван Дорн и рэпер Лион выпустили третью совместную песню, которая называется «Оригами» (предыдущие работы музыкантов — «Москва слезам не верит» и «Ты всегда в плюсе»). По словам артистов, трек был записан давно и «пролежал в шкафу» несколько лет.

«Лион — мой сосед по комнате, мой сосед по музыке, мой сосед по жизни. Я забыл про этот трек, а потом он его прислал. И тут я понял, какую пушку мы написали. Ну, как минимум мой припев!» — рассказал Дорн «Афише» о новой работе. «Как‑то раз Ваня приехал ко мне в гости, и мы зарубились в FIFA, я в итоге выиграл, приз — совместная песня. И тут я понял, какую пушку мы написали. Ну, как минимум мои куплеты!» — добавляет Лион.

Лион — владелец лейбла Hitwonder, артистами которого являются Alyona Alyona, Alina Pash и другие.

Ранее в этом году Иван Дорн выпустил EP «Три хороших песни» в соавторстве с Романом Бестселлером, сделал экологический каминг-аут и посвятил трек проблеме вымирания птиц.