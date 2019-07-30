Иван Дорн сделал экосексуальный каминг-аут

Иван Дорн вместе с музеем «Гараж» выпустил экоманифест в поддержку проекта «Грядущий мир: экология как новая политика, 2030–2100». На видео он признается в собственной «экосексуальности» и обещает взять на себя ответственность за окружающую среду.

Выставка «Грядущий мир» уже открылась в «Гараже» и продлится до 1 декабря. На ней собраны работы более 50 художников из России и не только, которые предлагают различные сценарии будущего планеты. Проект затрагивает такие насущные экологические проблемы как изменение климата, дефицит ресурсов, вымирание видов и многие другие.