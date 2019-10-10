«Дичь» — коллаборация Ивана Дорна с Фондом дикой природы

Иван Дорн выпустил клип «Дичь», посвященный проблеме вымирания птиц. Видео, состоящее из девяти новелл, создано анимационной студией Petrick при участии 12 иллюстраторов. В нем можно найти отсылки к мультфильмам Хаяо Миядзаки и фантастическому боевику «Могучие Рейнджеры».

В основу песни легли голоса различных видов птиц, которые находятся под угрозой. Все средства, заработанные на стриминге, будут переданы Фонду дикой природы. Поддержать проект можно двумя способами: послушать трек на «Яндекс.Музыке» или купить одежду из лимитированной коллекции.

Иван Дорн уже не первый раз обращается к теме экологии — несколько месяцев назад он выпустил экоманифест в поддержку проекта «Грядущий мир».