Эльдар Джарахов о баттлах, первых хейтерах и ситуации с Гнойным

В интервью STUDIO 21 Эльдар Джарахов рассказал о конфликте с Гнойным из-за «кражи» сценария клипа, первом блогерском Versus-баттле (который так и не вышел) и школьных бифах в Новокузнецке.

О знакомстве с хип-хопом:

Всё началось с первых телефонов, на которых были ИК-порты, и можно было передавать песенки. В 11-12 лет мне передали 50 Cent «In Da Club», потом «Candy Shop», оттуда пошло-поехало: я начал покупать нелицензионные диски, на которых было 100 песен 50 Cent, 200 фристайлов и миллиард фитов.

Русский рэп я начинал слушать с Многоточий, но мне тогда не заходило. А вот в 2006-2007 году русрэп уже тронул мое сердечко, когда по телеку начали крутить Centr , Баста «Город дорог», и когда на первом сборнике я послушал лонгмикс St1m и Сереги «Я — рэп».

Больше всего на меня повлиял Eminem в образе Slim Shady.

Мы пришли, чтобы стебать рэп, потому что на тот момент он был очень подъездным, и нам это никогда не нравилось. А когда вокруг стало огромное количество талантливых артистов на любой вкус и цвет, в этот момент я полюбил русский рэп.

О старте карьеры рэпера:

Сколько себя помню, лет с 4-5, я видел себя на сцене в качестве поп-исполнителя. В 5 лет я всем говорил, что мой настоящий отец — Филипп Киркоров. Потом в 9 лет я стал писать первые стихи про любовь, хотя я и не знал, что это такое. В 14 лет я пришел к своему другу Саше Тилэксу и говорю: «Чтобы у нас были девчонки, нам надо присоединиться к какой-то субкультуре. Мне ничего не нравится, давай попробуем рэп». Он сказал: «Нас же побьют за эти широкие штаны!». Это был еще город Новокузнецк, Кемеровская область. И мы начали записывать те стихи, которые у меня уже были. Наши первые треки есть в сети. Можно послушать Prototypes MCs «Дождь», где мы засемплировали инструментал Димы Билана и оставили его припев, или «Почему». Вот так пошло-поехало, и через год мы уже выступали на тусовках в Новокузнецке с рэп-материалом. В нашей школе не было металистов, но мы были первыми рэперами, и у нас уже появлялись хейтеры на класс младше, которые тоже решили стать рэперами, и мы бифили.

В 14 лет для меня рэп был чем-то новым и чем-то, что я могу сделать, потому что петь надо учиться. Мы назвались Prototypes MCs, потому что мы думали, что в Сибири, кроме группы Грот, нет рэперов вообще. Мы думали, что покажем всем, что такое рэп.

О стереотипе, что любой может читать рэп:

Любой может делать абсолютно всё. Человек способен на всё, я искренне в это верю. Плохой рэп бывает, но это вкусовщина. Если у человека есть три слушателя, то это уже хорошо, он молодец, пускай развивается. Все мы когда-то делали плохой рэп и до сих пор иногда делаем.

О любимых артистах:

Из MC нового поколения могу отметить OG Buda, обожаю его. Их тусовка мне в принципе нравится. Ты сначала их не принимаешь, типа: «Ой! Что это??» — Platina, например, Lil Krystalll, Telly Grave. Тебе это кажется странным, но ты чувствуешь вайб и забываешь о том, что они говорят в тексте. Главный показатель для меня — если ты веришь артисту, это круто. Я слушаю их и верю.

Об альбоме «ROCK’n’ROFL»:

Есть плохое, есть хорошее. Часто у людей происходит что-то неприятное, но на это, так или иначе, можно посмотреть с другой стороны, дело в восприятии. Это я взял за основу, когда отправился в свое маленькое путешествие на этом альбоме. В начале альбома я угараю: мы пьем, тусуемся, у нас все беззаботно — условно, я показываю свои 2013-14-15 годы, когда всё было безответственно и молодежно. Потом в середине альбома происходит момент, который произошел со мной в 2016, когда была глубочайшая депрессия. Мне было очень плохо, я ушел практически отовсюду, не мог ничего делать, у меня не варила голова, и я постоянно тусовался. Ну а потом я вернулся в дзен, в спокойствие. Это банальные и простейшие вещи: если рассматривать проблемы с точки зрения опыта, можно посмеяться и идти дальше.

О своем творчестве:

У меня нет общего ощущения, которым я охарактеризовал бы свое творчество, я в поисках. Мне кажется, что, когда я найду себя, моя жизнь превратится в рутину.

Мне интересно заниматься очень многим, и у меня проблемы с усидчивостью. Из-за жесточайшей гиперактивности я не мог учиться в школе и писал тексты на задней парте. Когда я просыпаюсь утром, я пишу какой-нибудь трек, подустаю и иду в офис. Там мы придумываем шоу, клипы — мне интересно работать в разных сферах креатива, потому что одно другому помогает. Когда ты знаешь, условно, как писать сценарий, как сделать интересный твист в клипе, тебе интереснее писать свой текст и наоборот. Всё взаимосвязано.

О предстоящем туре на 24 города:

Раньше мы несерьезно подходили к этому делу, просто ездили, виделись с народом, тусовались. В этот раз у меня No Alcohol Challenge, я активно готовлюсь: мы постоянно репетируем, я хожу на вокал и хореографию.

О клипе «Гена Букин»:

Гена Букин — это один из любимых персонажей моего детства, у которого есть параллели со мной, когда я лежал, деградировал и мне не хотелось ничего, я всё откладывал на завтра. Сначала мы с группой Хлеб собирались сделать этот трек для моего альбома, а когда сделали, я подумал, что он звучит слабее, чем наш предыдущий совместный трек на их альбоме, который называется «Алиэкспрессгэнг». Я подумал: «Надо усилить как-то» и предложить Денису собрать всех представителей «блогерского рэпа» (надеюсь, никто из ребят не обидится, это наша субкультура).

Смешная ситуация: в августе у нас уже был готовый трек, мы были на фестивале Sziget в Будапеште. Я показываю Ильичу уже склеенную демку и говорю: «У меня есть пара идей клипов, что ты думаешь?» (мы с ним постоянно вместе всё разгоняем). И он говорит: «Слушай, попробуйте сделать клип, в котором абсолютно разные клипы. Можно даже от разных режиссеров». Я подумал: «Ну, неплохо, надо подумать». Через два часа я захожу на YouTube, и выходит «Konstrukt» от Booking Machine. Я потом говорил об этом Мирону, мы посмеялись про коллективное бессознательное.

У Хлеба самый смешной куплет, у Моргенштерна офигенный вайб, у Дани Кашина очень большая квинтэссенция каких-то панчей и прикольный флоу. Определенно худший куплет мой, а припев ниче.

О баттлах:

В 2013 году у меня был баттл на Versus на main event, который не вышел, потому что мы сделали не очень. Моим противником был мой кореш Ник Черников, рокер. Запись с телефона можно найти на YouTube, это был первый блогерский баттл.

Ребята предлагали мне еще поучаствовать — я с удовольствием, это очень прикольно. Я предлагал Ресторатору пойти на битах, потому что я очень люблю делать на бит, он говорит: «Это слишком скучно, давай сделаем акапелла». Как только, так сразу.

Я задавался вопросом, с кем я хочу побаттлить. Если бы у меня был вариант, я бы давно озвучил его Ресторатору.

О ситуации с Гнойным:

Выходит видео, на меня обрушивается огромное количество гнева, и мне неприятно. Я подумал: «Ну это же Гнойный, он делает отличные перформансы, и что бы он ни сказал, это постирония». Я решил играть по его правилам и начал вызывать его на поединок, на бой. Мне в этот же день позвонили со STUDIO 21, я стал говорить, что возьму оружие, классические дурацкие слова. Я подумал, что было бы клево, если бы это все развилось, но я посмотрел на конфликт со стороны, и мне стало неприятно. Я посмотрел видео 10-летнего мальчика, который сделал обзор на наш конфликт. Мне в этот момент стало очень неприятно внутри. Он говорил: «Я считаю, что они неправы и должны извиниться». Я и все мои хоуми не занимались такой чушью в 10 лет. И я записал видео, в котором сказал: «Ребята, пусть все это продолжается, моя правда на моей стороне, на стороне Гнойного его правда». Я видел, он недавно пошел в «Пусть говорят», шоу Амирана, где скандалы и интриги, и сказал: «Возможно, Эльдар верит, что он этого не делал». Скорее всего, Гнойный думает, что я по правде украл эту идею.

Гнойный очень крутой, на самом деле, это как вид искусства. Но если переходить на личностные качества, мне стало очень неприятно.

Я предлагаю баттл 5:5: Гнойный, Слава КПСС, Бутер Бродский, Валентин Дядька и Слава Карелин против Эльдара Джарахова, Охрипа, Кевина Кураги, Иннокентия и чувака из КликКлакБэнд.