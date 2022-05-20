DJ-сет от STUDIO 21 в МАММ

21 мая в Мультимедиа Арт Музее пройдет «День исторического культурного наследия» и «Ночь в музее», частью которых станет музыкальная программа от STUDIO 21. С 21:00 до 23:00 в холле первого этажа DJ-сеты отыграют наши ведущие — Петр Левинский и Люся Грин.

Петр Левинский — автор программы «Петя FM», которая представляет собой экскурсию в мир хип-хопа от гетто Нью-Йорка 70-х до Москвы XXI века. Сам Петя — экс-скрипач и экс-менеджер, который в 2000 году с головой ушел в творчество и построил успешную карьеру радиоведущего и диджея.

Люся Грин — профессиональный журналист и радиоведущая с большим эфирным опытом. Ее авторская программа на STUDIO 21 называется «Черный квадрат» — это музыкальный анатомический театр, который раскрывает перед слушателем все грани хип-хоп-культуры.