На фестивале «Ритм моего города» пройдет чемпионат России по диджеингу

1 сентября на ВДНХ пройдет чемпионат России по диджеингу, в котором примут участие 12 лучших диджеев со всей страны. Победитель поедет в Лондон бороться за мировое первенство на DMC DJ World — это своего рода Олимпийские игры среди диджеев.

В качестве специальных гостей заявлены филипино-американский диджей и продюсер Babu, а также победители DMC DJ World из Франции — DJ Skillz и DJ Netik. Чемпионат пройдет в рамках фестиваля уличной культуры «Ритм моего города», где также выступят лучшие команды по брейкингу.