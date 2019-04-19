«Like A Baby» — новый альбом уфимской исполнительницы Devika Shawty (+ интервью)

Devika Shawty — участница объединения Dopeclvb, чье звучание никак не вписывается в рамки понятия «женский хип-хоп». Это красивая экспериментальная музыка, которая одинаково хорошо звучит как с вокалом, так и без него. Полина начала выпускать релизы в 2015 году (ее дебютным альбомом стал «BlessedByTeam»), и сегодня в ее дискографии можно найти фиты с i61, Tveth, Lalabae и Glebasta Spal.

Новый релиз Devika «Like A Baby» понравится любителям атмосферной и чувственной музыки, а также всем, кто может по достоинству оценить аккуратную работу со звуком. Мы поговорили с Полиной о ее источниках вдохновения, знакомстве с Dopeclvb и артистах, на которых стоит ориентироваться.





В каком возрасте ты поняла, что хочешь заниматься музыкой?

Музыкой я начала заниматься еще в 6 лет и писать на нотах для фортепиано. В 12-13 лет начал формироваться музыкальный вкус и появилось желание синтезировать звуки самой. В 14 лет начала полноценно заниматься продакшеном и изучать Ableton.

Какие артисты повлияли на твой музыкальный вкус / стиль?

Solange, Grimes, Bjork, Gorillaz, Sevdaliza, Tyler The Creator.

Как ты познакомилась с ребятами из Dopeclvb?

В 2015 году мы законнектились сначала с Глебастой, потом со всеми остальными ребятами, после чего Федя предложил мне присоединиться к DOPECLVB. это стало самым невероятным путешествием в моей жизни!

Какую атмосферу ты хотела передать в альбоме «Like A Baby»?

Я сделала акцент на гармониях и живых инструментах — так мне хотелось передать атмосферу саундтрека к сказке, я очень люблю визуализировать какую-то фантазию и написать к ней саундтрек.

Почему ты предпочитаешь петь на английском языке?

Пока у меня не получилось написать такой текст на русском, который будет нравиться мне на 100%. Английский звучит мелодичнее, и поэтому писать на нем проще, но я думаю, мой эксперимент еще не закончен.

Фит мечты — с кем бы ты хотела поработать?

В России не так много таких людей, так как я работаю практически со всеми, кто мне нравится, но настоящий коллаб моей мечты должен быть с Timbaland, на его битах я фактически выросла.

Чем альбом «Like A Baby» отличается от твоих предыдущих релизов?

Я хотела сделать более сложную и гармоничную музыку, чем просто инструменталы, и проделала большую работу в написании многоголосных партий и партий живых инструментов. Думаю, это такая музыка, которой я буду гордиться спустя много лет.

Что думаешь о российской сцене сегодня?

Я нахожусь в неком информационном вакууме, поэтому стараюсь ничего не оценивать, а делать то, что нравится лично мне 🙂