Desiigner задиссил Kanye West (дважды!)

В одной из последних инстаграм-трансляций Desiigner призвал недовольных фанатов внимательно переслушать его старые микстейпы: «Вы, ребята, дико неблагодарные и не понимаете, какую музыку я вам дал. Вам, нигерам, стоит начать выводить меня в топы. Я дважды подарил вам бриллиант, так что остыньте». Более того, он заявил, что вернул популярность лейблу G.O.O.D. Music и назвал своего босса Канье сумасшедшим. «Вы, нигеры, думаете, что он гений, но для меня он просто поехавший чувак».

Этот жест привлек достаточно внимания к Desiigner, и он решил не останавливаться на достигнутом. В новом треке — ремиксе на хит Blueface «Thotiana» — Desiigner снова задиссил мистера Уэста, назвав его сумасшедшим. Тем не менее, некоторые фанаты считают поведение автора «Panda» безобидным розыгрышем, потому что в новом треке он использует слово crazy и по отношению к себе («I got it going crazy, like Desiigner, huh»). Сам Канье Уэст пока никак не комментировал размолвку с подопечным.