«ZUU» — любовное послание Denzel Curry родному штату Флорида

Тоска по родным местам, пляжам и утренним туманам Флориды нашла отражение в новом альбоме Denzel Curry «ZUU». Автор «TA13OO» продолжает рассуждать о своем месте в хип-хопе, отдавая дань уважения всем, кто оказывал на него влияние последние 24 года. В частности, трек «RICKY» посвящен отцу Дензела, «YOO» напичкан местным сленгом, а на фите в «BIRDZ» отметился земляк Дензела из Майами Rick Ross. В числе других гостей альбома – рэперы из Флориды Sam Sneak, Kiddo Marv и другие.

«В большинстве треков я говорю о месте, в котором вырос», — рассказал Дензел в интервью HotNewHipHop. «Я хотел сделать свою собственную версию «The Chronic» от Dr. Dre».

Накануне релиза «ZUU» Дензел представил клип на трек «SPEEDBOAT», снятый режиссером Zev Deans, автором экранизаций «Black Baloons» и «Clout Cobain».