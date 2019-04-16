Denzel Curry рассказал The Fader о переломном моменте в своей карьере

В интервью журналу The Fader Denzel Curry рассказал, почему решил продавать альбомы, а не выкладывать бесплатные микстейпы. По его словам, переломным моментом стал концерт рэпера Project Pat в 2013 году, который они разогревали вместе с Pouya (к тому моменту он успел выложить три микстейпа, включая дебютный «King Remembered: Underground Tape 1991–1995»).

«Я и Pouya открывали шоу Project Pat, и мы просто взорвали. Там были Smokepurpp, RVIDXR KLVN, Buffet Boys еще до того, как они начали себя так называть. После шоу мы с Pouya поняли, что должны получать деньги за это дерьмо. Тогда я записывал треки для «Nostalgic». Еще до того, как альбом был закончен, я решил, что буду его продавать».

В «Nostalgic 64» вошли фиты с Robb Bank$, Lil Ugly Mane, J.K. The Reaper, а также прорывной сингл Дензела «Threatz». Сейчас альбом недоступен на стриминговых сервисах, но некоторые треки можно найти на Spotify и в Apple Music.

Также в интервью Дензел упомянул, что его решение продать «Nostalgic 64» повлияло на других артистов, представляющих рэп-сцену Южной Флориды: «Я был первым исполнителем из андеграунд-тусовки, который показал, что музыку можно продавать».

С тех пор Карри выпустил еще два студийных альбома — «Imperial» (2016) и прошлогодний «TA13OO».