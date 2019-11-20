«SPEEDBOAT»: Denzel Curry выпустил клип о жизни гангстера

«SPEEDBOAT» — новое видео Дензела Карри, снятое в его родном штате Флорида. Клип, режиссером которого стал Джейми Санчес, вдохновлен фильмом «Живот» о деятельности нью-йоркских банд. Видео рассказывает о темной стороне жизни гангстера и последствиях «легких денег». По сюжету босс мафии, которого играет сам Карри, становится жертвой ограбления. Далее следует рассказ о прошлом героя и его долгом пути к роскошной, но одинокой жизни.

Это уже вторая экранизация с последнего альбома Дензела Карри «ZUU», посвященного Флориде (ранее рэпер выпустил клип на трек «Ricky»). На релизе очень много местного сленга и локальных рэперов, среди которых Sam Sneak, Kiddo Marv и Rick Ross.