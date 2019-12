«Своими словами»: большое интервью Denzel Curry о прошедшем десятилетии

Один из главных артистов 2019 года Denzel Curry дал масштабное интервью изданию Complex, в котором подвел итоги минувшего десятилетия. За это время он успел выпустить два громких бэнгера — «Threatz» и «Ultimate», дропнуть мощнейшую пластинку «TA13OO» и съездить в тур вместе с Billie Eilish. Публикуем интервью с автором «ZUU» накануне его московского концерта, который состоится 15 декабря в клубе 1930.

За последние 10 лет Denzel пережил многое: он присоединился к Raider Klan, выпустил два громких бэнгера «Threatz» и «Ultimate», дропнул мощнейшую пластинку «TA13OO» и съездил в тур вместе с Billie Eilish. На творческом пути Curry случилось немало резких поворотов. «За последние несколько лет я реально вырос как артист», — говорит он, размышляя, почему его творчество остается все таким же актуальным. «Я просто продолжал меняться. И я не имею в виду, что мне приходилось подстраиваться под какие-то тренды. Просто со временем я научился преобразовывать свое творчество. Я как бы изменил его форму. Если бы продолжил рыться во всем этом андере, где бы я был сейчас? В андерграунде. Если бы я пытался делать попсу, то, скорее всего, моя музыка нахрен бы никому не сдалась. Мое творчество — это золотая середина: я продолжаю мутить всякую жесть, но это не делает мою музыку менее привлекательной для широких масс».

Некоторым может показаться, что Denzel — всего лишь новичок, но этот парень уверенно смотрит в будущее и уже строит планы на новое десятилетие: «В ближайшие 10 лет я хочу стать богаче Jay Z. Хочу, чтобы мой удельный вес в индустрии был таким же, как у J, а, может быть, даже и больше. Я хочу стать гением. Создать множество проектов, которые будут приносить пользу другим людям. Планирую стать лучшим в мире мастером какого-нибудь боевого искусства. Хочу быть самым здоровым человеком на Земле. Конечно же, горы, просто горы статуэток Grammy. И, естественно, весь этот путь я пройду со своей командой, ребятами, которые были со мной с самого начала».

Это десятилетие подходит к концу, и Denzel решил любезно поделиться итогами каждого года с 2010 по 2019: с момента, когда он только начинал серьезно заниматься рэпом, до сегодняшнего дня. Минувшее десятилетие глазами Denzel.

Ключевое событие: стал одним из первых участников Raider Klan и выпустил свой первый микстейп на DatPiff.

Мне было 16. Старший брат уже ходил в колледж, другой — уже успел несколько раз посидеть в тюрьме. Остальные братья участвовали в боях подпольного бойцовского клуба. Обычно я сидел дома вместе с отцом (как раз-таки в этом году мама нас бросила). Меня вытурили из местной школы искусств, местные учителя не особо хотели, чтобы я восстанавливался. Именно поэтому мне пришлось пойти в школу, которая была у нас на районе. Тогда происходило много разного дерьма.

В 2011 я начал серьезно заниматься музыкой. Тогда мои друзья впервые дали мне послушать SpaceGhostPurrp. На самом деле, мы уже не друзья… Короче, чувак, по имени Mike Dece, подсадил меня на музыку Purrp. В это же время я выпустил на DatPiff свой первый микстейп «King Remembered Underground Tape 1991-1995». Изначально на нем было 6 треков, но Mike заставил удалить тейп с площадки, потому что на нем было слишком мало композиций. В итоге все закончилось тем, что в конечном тейпе было 20 с лишним треков, и на мой релиз обратил внимание Purrp.

Примерно в это же время я присоединился к Raider Klan. Пока маленький Denzel наблюдал, как разваливается его семья, он решил найти себе новых родных. Когда я начал заниматься рэпом, никто не воспринимал меня всерьез. Люди не поддерживали мое увлечение творчеством. Я не пользовался успехом у девчонок. Знаешь, 16-летнего меня можно назвать типичным нердом, который не особо лез во все эти молодежные движухи — из-за этого, кстати, местные ребята часто поднимали меня на смех. Они не понимали моих увлечений, да и вообще не знали, кем я на самом деле являюсь. Люди не хотели воспринимать меня всерьез, поэтому я и решил присоединиться к Raiders Klan.

Ключевые события: выпуск двух микстейпов (и первого совместного с Lil Ugly Mane андерграунд-хита «Twistin») и успех «Dark & Violent» и «Threatz» на Soundcloud.

В 2012 году я выпустил «King of The Mischievous South Vol.1 Underground Tape 1996» и «STRICTLY 4 MY R.V.I.D.X.R.Z». Когда я работал над первым тейпом, мне удалось сконнектиться с парнем из Cokey Shores Posh Gang, его звали Metro Zu. Ruben Slikk сказал: «Если ты подтянешь своих ребят, то я готов позвать на студию всех парней из моей тусы». На тот момент в Raider Klan состоял я, Simmie, Renegade и Rico. Мы сели в тачку к Rico и погнали на бэндо к Cokey Shores Posh Gang. С этим временем связано много важных моментов: я записал «Gankin» вместе с JK the Reaper, тогда же мы с Lil Ugly Mane закончили работу над «Threatz», которая стала реальным андерграунд-хитом. Трек звучал чуть ли не на каждой тусе. Многие писали о нашем фите, а Lunince из TNGHT даже включил его в свой микс. В то время это было очень круто.

В 2012 году я начал пользоваться SoundCloud. Это была идея моего менеджера Марка. Мы просто болтали об этой площадке, и тут мои друзья решили зарегистрировать аккаунт на один из моих старых имейлов. Тогда мы обычно выкладывали свою музыку на Youtube и DatPiff, а потом репостили ее в свои аккаунты в Facebook и Twitter. «Dark & Violent» стал первым треком, который я дропнул на SC. А потом выстрелил «Threatz», все потому что в то время Robb Banks был нереально популярен. Тогда я работал над своим музлом вместе с моим бро Simmie. Наверное, в 2012 году он даже был популярнее меня.