«Своими словами»: большое интервью Denzel Curry о прошедшем десятилетии

Один из главных артистов 2019 года Denzel Curry дал масштабное интервью изданию Complex, в котором подвел итоги минувшего десятилетия. За это время он успел выпустить два громких бэнгера — «Threatz» и «Ultimate», дропнуть мощнейшую пластинку «TA13OO» и съездить в тур вместе с Billie Eilish. Публикуем интервью с автором «ZUU» накануне его московского концерта, который состоится 15 декабря в клубе 1930.

За последние 10 лет Denzel пережил многое: он присоединился к Raider Klan, выпустил два громких бэнгера «Threatz» и «Ultimate», дропнул мощнейшую пластинку «TA13OO» и съездил в тур вместе с Billie Eilish. На творческом пути Curry случилось немало резких поворотов. «За последние несколько лет я реально вырос как артист», — говорит он, размышляя, почему его творчество остается все таким же актуальным. «Я просто продолжал меняться. И я не имею в виду, что мне приходилось подстраиваться под какие-то тренды. Просто со временем я научился преобразовывать свое творчество. Я как бы изменил его форму. Если бы продолжил рыться во всем этом андере, где бы я был сейчас? В андерграунде. Если бы я пытался делать попсу, то, скорее всего, моя музыка нахрен бы никому не сдалась. Мое творчество — это золотая середина: я продолжаю мутить всякую жесть, но это не делает мою музыку менее привлекательной для широких масс».

Некоторым может показаться, что Denzel — всего лишь новичок, но этот парень уверенно смотрит в будущее и уже строит планы на новое десятилетие: «В ближайшие 10 лет я хочу стать богаче Jay Z. Хочу, чтобы мой удельный вес в индустрии был таким же, как у J, а, может быть, даже и больше. Я хочу стать гением. Создать множество проектов, которые будут приносить пользу другим людям. Планирую стать лучшим в мире мастером какого-нибудь боевого искусства. Хочу быть самым здоровым человеком на Земле. Конечно же, горы, просто горы статуэток Grammy. И, естественно, весь этот путь я пройду со своей командой, ребятами, которые были со мной с самого начала».

Это десятилетие подходит к концу, и Denzel решил любезно поделиться итогами каждого года с 2010 по 2019: с момента, когда он только начинал серьезно заниматься рэпом, до сегодняшнего дня. Минувшее десятилетие глазами Denzel.

Ключевое событие: стал одним из первых участников Raider Klan и выпустил свой первый микстейп на DatPiff.

Мне было 16. Старший брат уже ходил в колледж, другой — уже успел несколько раз посидеть в тюрьме. Остальные братья участвовали в боях подпольного бойцовского клуба. Обычно я сидел дома вместе с отцом (как раз-таки в этом году мама нас бросила). Меня вытурили из местной школы искусств, местные учителя не особо хотели, чтобы я восстанавливался. Именно поэтому мне пришлось пойти в школу, которая была у нас на районе. Тогда происходило много разного дерьма.

В 2011 я начал серьезно заниматься музыкой. Тогда мои друзья впервые дали мне послушать SpaceGhostPurrp. На самом деле, мы уже не друзья… Короче, чувак, по имени Mike Dece, подсадил меня на музыку Purrp. В это же время я выпустил на DatPiff свой первый микстейп «King Remembered Underground Tape 1991-1995». Изначально на нем было 6 треков, но Mike заставил удалить тейп с площадки, потому что на нем было слишком мало композиций. В итоге все закончилось тем, что в конечном тейпе было 20 с лишним треков, и на мой релиз обратил внимание Purrp.

Примерно в это же время я присоединился к Raider Klan. Пока маленький Denzel наблюдал, как разваливается его семья, он решил найти себе новых родных. Когда я начал заниматься рэпом, никто не воспринимал меня всерьез. Люди не поддерживали мое увлечение творчеством. Я не пользовался успехом у девчонок. Знаешь, 16-летнего меня можно назвать типичным нердом, который не особо лез во все эти молодежные движухи — из-за этого, кстати, местные ребята часто поднимали меня на смех. Они не понимали моих увлечений, да и вообще не знали, кем я на самом деле являюсь. Люди не хотели воспринимать меня всерьез, поэтому я и решил присоединиться к Raiders Klan.

В 2012 году я начал пользоваться SoundCloud. Это была идея моего менеджера Марка. Мы просто болтали об этой площадке, и тут мои друзья решили зарегистрировать аккаунт на один из моих старых имейлов. Тогда мы обычно выкладывали свою музыку на Youtube и DatPiff, а потом репостили ее в свои аккаунты в Facebook и Twitter. «Dark & Violent» стал первым треком, который я дропнул на SC. А потом выстрелил «Threatz», все потому что в то время Robb Banks был нереально популярен. Тогда я работал над своим музлом вместе с моим бро Simmie. Наверное, в 2012 году он даже был популярнее меня.

В 2012 году я выпустил «King of The Mischievous South Vol.1 Underground Tape 1996» и «STRICTLY 4 MY R.V.I.D.X.R.Z». Когда я работал над первым тейпом, мне удалось сконнектиться с парнем из Cokey Shores Posh Gang, его звали Metro Zu. Ruben Slikk сказал: «Если ты подтянешь своих ребят, то я готов позвать на студию всех парней из моей тусы». На тот момент в Raider Klan состоял я, Simmie, Renegade и Rico. Мы сели в тачку к Rico и погнали на бэндо к Cokey Shores Posh Gang. С этим временем связано много важных моментов: я записал «Gankin» вместе с JK the Reaper, тогда же мы с Lil Ugly Mane закончили работу над «Threatz», которая стала реальным андерграунд-хитом. Трек звучал чуть ли не на каждой тусе. Многие писали о нашем фите, а Lunince из TNGHT даже включил его в свой микс. В то время это было очень круто.

2013

Ключевые события: выпуск дебютного альбома «Nostalgic 64».

2013 стал переходным годом в моей карьере. Из-за конфликта с ASAP Raider Klan был постоянно на слуху. В 2013 году мы реально взрывали: многие люди подражали нашему стилю в одежде. С этим временем тоже связано много важных для меня моментов: Purp пригласили выступить на 4AD, тогда я впервые выехал за пределы родного города, мне наконец удалось встретиться с Cali. И да, в том году я выступил на одной сцене с Xavier Wulf (тогда у него еще был ник Ethelwulf), Chris Travis, Eddy Baker и Bones. На тот момент они еще не создали Seshollowaterboyz.

В 2013 я был полон амбиций. Я хотел создавать музыку, которую Майами доселе не слышал. Мы пытались выдержать « Nostalgic 64» в рамках абсолютно нетривиального звучания. И мне кажется, нам это удалось.

Вскоре я первый раз пересекся с JK the Reaper. Наверное только тогда я реально посмотрел на андерграунд изнутри. «Threatz» разлетелся по моей школе, в это время его показали на MTV RapFix. Ко мне подбегали детишки и говорили: «Йоу, мы видели тебя на MTV, ты болтал с Waka Flocka. Это просто офигенно!» Я стал популярным малым. Дальше началась какая-то дичь. По сути, «Threatz» был лучшим треком в истории Klan. Именно поэтому остальные участники гэнга пытались отобрать у меня и Марка права на эту песню. Но они вообще не принимали участия в создании этой композиции: студии мы арендовали сами, над текстом и хуком я работал самостоятельно. Мы потратили кучу времени на этот трек, и, понятное дело, были против такого расклада.

В 2013 я был полон амбиций. Я хотел создавать музыку, которую Майами доселе не слышал. Мы пытались выдержать «Nostalgic 64» в рамках абсолютно нетривиального звучания. И мне кажется, нам это удалось. Саунд моего первого сольника шел вразрез с творчеством Tricks and Trinas и Rick Ross.

Развалился Raider Klan. Я решил уйти после того, как гэнг покинул Xavier. Всему виной ситуация с треком «Threatz» и, как следствие, конфликт наших менеджментов. Нет, Purrp не выгонял меня, ничего подобного не было. Я ушел, потому что мы были в контрах друг с другом. Я не думал, что ситуация с контрактом приведет к таким последствиям. Хотя уже тогда я думал, зачем мне подписывать бумажку ради каких-то гарантий? Мы два года работали без контрактов, и все было окей.

2014

Ключевые события: постоянные туры, начало музыкальных экспериментов (треки «32 Zel/Planet Shrooms»), аренда дома, который впоследствии стал называться the ULT House.

В 2014 году я первый раз поехал на фестиваль South by Southwest. Тогда у меня начались терки с Xavier Wulf. На самом деле, мне кажется, корень конфликта таился в его зависти. Тогда мой брат сказал ему: «Йоу, мужик, не так давно погиб один из наших братьев, может, ты отвалишь от Denzel?» После этого Xavier слегка охладил свой пыл. Я больше не мог находиться в доме отца и вообще не хотел жить в Кэрол-сити. В один из дней решил заглянуть к своему лучшему другу Shane, его мама почему-то паковала вещи. Тогда я спросил: «О, вы опять переезжаете?» Shane ответил: «Ну, мама уезжает. А я остаюсь здесь. Она сказала, что теперь ты тоже можешь жить здесь». Идея съехаться с лучшим другом показалась мне очень крутой. В доме поселились я, моя девушка, Mike Dece, его шаути и Shane. Мы решили надолго остаться в этом доме. Потом мы с моей девушкой решили расстаться, после этого дом переименовали в Ult House, но это уже из историй 2015 года. В 2014 я был слишком расстроен из-за брейкапа.

2015

Ключевые события: Релиз «32 Zel/ Planet Shrooms» c треком «Ultimate», начало работы над «Imperial», тур вместе с Joey Badass, знакомство с XXXTentacion и Ski Mask the Slump God.

Я заканчивал работу над «32 Zel/ Planet Shrooms» и записал «Ultimate». Я еще не представлял, насколько мощно стрельнет этот трек. А потом люди типа Carnage начали писать мне: «Йоу, «Ultimate» — просто пушка, когда планируешь дропнуть полную версию?» Мой менеджер Mark не особо верил в успех этого трека. Shane постоянно спрашивал меня: «Чувак, почему он не гоняет эту песню? Ему не нравится?» И всегда следовало продолжение: «Не знаю, что там болтает этот Mark, но этот трек — просто огонь». Мой менеджер реально проникся этой песней, когда люди начали просто заваливать почту вопросами об «Ultimate». Даже сингл, который мы выпустили перед выпуск альбома, не так зашел публике. Я выпустил этот трек для моих фанов. Когда хайп начал постепенно утихать, я подумал: «А, к черту» и залил трек в сеть.

А если говорить о самой работе над «Ultimate»… Помню, что я сидел дома. Было темно. Помимо меня в доме жили Ronny J, Astro, Gizmo. Ronny скитался по съемным квартирам, поэтому я предложил ему: «Ronny, переезжай к нам. Не волнуйся за аренду, будешь просто платить за воду и электричество. Вместе нам будет проще работать над музлом». Мы обустроили ему комнату в подсобке, где чуть позже он и поселился. В тот день он просто гонял свои биты, и тут он решил включить бит «Ultimate», и я такой «Черт, это просто пушка!» А он мне говорит: «Чувак, я засылал тебе этот проект года три назад». Я проверил свой ящик и оказалось, что Ronny прислал мне проекты «Ultimate» и «Threatz» в одном письме. Это полный сюр, мужик.

Атмосфера предрасполагала к экспериментам, Восточный Мирамар — это маленькая Ямайка. Я не ямайец, но мы с Shane выросли в городе, где живут одни выходцы с Багамских островов и Ямайки. Я еще даже бит не дослушал, а уже полностью придумал флоу для нового трека. А потом я говорю: «Слушай, я тут кое-что набросал, давай, посмотрим, как это ляжет на бит». Ronny заново врубил битло и я начал читать: «Я — избранный, хоть мой удельный вес мал/ Мне не нужен ствол, чтобы стать своим на улицах». Я пытался сымитировать ямайскую читку, но получилось так убого, что скорее напоминало какой-то панк.

В 2015 году я укатил в тур вместе с Joey Badass. Мы исколесили всю страну и даже выступали за границей. Параллельно мы выступали на одних и тех же фестивалях, поэтому получалось, что мы проводили вместе еще больше времени. В то время я очень сблизился не только с Joe, но и с остальными парнями из Pro Era. Еще до сотрудничества с Badass я турил с Beast Coast, они тоже почти сразу приняли меня за своего. Кстати, во время того тура я забатлил с Nyck Caution, и он просто меня вынес.

Оказалось, что Ronny прислал мне проекты « Ultimate » и « Threatz » в одном письме. Это полный сюр, мужик.

Во время работы над Imperial я расстался с девушкой. И у меня немного поехала крыша. Я сказал Ronnie: «Чувак, я еду в Home Depot». «Зачем?» — спросил он меня. Я ответил: «Это дерьмо гложет меня, мне нужно развеяться». Мы накупили красок, маркеров и полностью разрисовали мою комнату. Также я попросил всех ребят, чтобы они перенесли все наше студийное оборудование в мою комнату. Мы поставили микрофон в чулан и подсветили его голубой лампой. Затем я пригласил всех ребят в свою комнату и предложил разрисовать все стены. Устроили небольшую перестановку: кровать поставили в углу, собрали стол, а в противоположный угол поставили небольшое кресло. Так и родился легендарный ULT house. Мы продолжали работать и в итоге создали этот ULT культ.

Помню, однажды утром я проснулся и сказал парням: «Надо устроить вечеринку». Все это происходило во время работы над «Imperial», я занимался всем, что мне только вздумается. У меня не было девушки. Я просто висел у себя дома. На вечеринку можно было попасть только по приглашениям, но через некоторое время я стал замечать каких-то левых чуваков у нас в доме. Ко мне подошел Ski Mask и такой: «Хочу выступить». Я тогда был немного подпитый, поэтому грубо ответил: «Выступить? Кто вообще тебе сказал, что ты можешь здесь выступить?» Тогда он посмотрел на меня и спросил: «Мне свалить?» А я такой: «Не, мужик, ты можешь остаться. Просто помни, что ты не у себя дома. Можешь пойти поиграть в приставку или еще где-нибудь поотвисать».

После того, как тусовка закончилась, чувак по имени Malcolm (народ называл его Chief Pound) пришел к нам на хату и говорит: «Бро, включи это дерьмо. Мужик, ты точно их знаешь. Это трек парня, у него еще ник XXXTemptation или что-то в этом роде, и его друга Ski Mask the Slump God». Я такой: «Не, я их не знаю. Может, ты мне хотя бы их фотку покажешь? Но я уверен, что никогда не слышал об этих чуваках». Он достал их фото, а я ему говорю: «Не, понятия не имею, кто это». Потом Malcolm врубил трек «Fuxk». Мне дико зашли парты Ski и X: «Это очень жестко. Реально пушка». Обычно, когда какие-то чувак врубали свои треки, я реагировал в стиле «Да-да, прикольно…». Но это музло было реально крутым. Потом я послушал «I Love It When They Run». Признаюсь, я потом целый день гонял трек на репите. Онфрой просто скользил по биту.

Чуть позже я снова встретился с X, Trunks, Ski и их друзьями на концерте Kodak Black. Я подошел к ним респектануть: «Йоу, мне вкатывает ваше музло. Очень крутые треки». Им нужно было ехать в Денвер, поэтому мы договорились пересечься у меня дома через несколько дней. В итоге я предложил им присоединиться к ULT. X такой: «Бро, я тебе знаю несколько дней. Это типа бизнес-стартап или просто дружеский гэнг?» А я ему: «И то, и другое, шаришь?» Большинство людей, с которыми я работал, в итоге стали моими друзьями. Через некоторое время X и Ski официально объявили в Twitter, что стали частью ULT. А потом Ronny J, Yoshi и X записали «Hit The Dirt».

2016

Ключевые события: Релиз «Imperial», биф с Spaceghostpurrp, участие в самом популярному XXL cypher.

Ski замолвил словечко за X, и Онфрой остался жить вместе с нами. Помню, тогда у нас был фотосет перед выходом «Imperial», и Ski спрашивает: «Так может X поживет с нами?» Тогда у него были серьезные проблемы, и мы решили его поддержать. Я был не особо против. У меня было только одно условие — пусть оплачивает счета. После этого довольно часто XXXTentacion оставался у нас ночевать.

Примерно в это же время у меня был биф со Spaceghostpurrp. X впрягся за меня, но делал он это, скорее всего, чтобы привлечь больше внимания к своему творчеству. Мы помогали друг другу, но у нас были разные мотивы. Понимаешь, он решил вступиться за меня только ради хайпа. И это правда, я нисколько не преувеличиваю. Ему было незачем ввязываться в этот конфликт, но он решил ворваться, потому что, как он сам тогда говорил: «Мы часть ULT. Мы гэнг. Я готов впрячься за тебя. Готов убить за тебя». Таким человеком был X.

«Imperial» вышел в 2016 году. Это был сиквел «Nostalgic 64». Работая над «32 Zel/Planet Shrooms», я сильно отклонился от своего творческого вектора. Фанам это не зашло, все думали: «О, Denzel продался. Пусть идет к черту». В то время меня переполняла злость. Я был зол на Purrp, на своих фанов. С девушкой ничего не ладилось. Я подумал: «Нахрен это дерьмо, я выше этого».

Я просто наблюдал за рекацией 21, Kodak , Uzi и Yachty . У всех было одинаковое выражение лица, когда я ворвался на бит. Никто не хотел начинать первым.

Над большей частью материала на «Imperial» мы работали дома. Потом мы поехали домой к Jim Jonsin, там я познакомился с Finatik N Zac. Finatik продюсировал самого Jonsin и принимал участие в работе над некоторыми хитами Rocky и Wiz Khalifa. Не так давно он помогал Kanye с «Jesus Is King». Он совершенствовал биты Ronny, делал саунд более мощным. Также он корректировал звучание моего голоса, и треки начинали звучать намного лучше.

Тогда же, в 2016 году, я стал XXL Freshman. Я был очень рад влететь в этот движ и повидаться с моими старыми приятелями. С Uzi мы познакомились на фестивале SXSW. Когда мы встретились на съемках, я был готов взорваться от счастья. А он такой: «О, да вы посмотрите, кто это!» Это был тот самый весельчак Uzi, а не привычный для всех эмо-Uzi. C Yachty мы познакомились на концерте у LUV, где я, X, Ski и Wifi были приглашенными гостями.

Вообще, изначально планировалось, что я буду участвовать в сайфере с Dave East и G Herbo, но все в последний момент поменялось. У меня не было бита, я понятия не имел, какой парт зачитать. А потом я решил забить и выбрал один из своих черновиков. Ну а дальше вы все и сами знаете. Я просто наблюдал за реакцией 21, Kodak, Uzi и Yachty. У всех было одинаковое выражение лица, когда я ворвался на бит. Никто не хотел начинать первым. Перед началом съемки парни спрашивали, кто будет читать первым. Uzi смотрел на Yachty, Yachty — на 21, 21 — на Kodak. А потом они все вместе обернулись на меня. И я такой: «Ну хрен с вами, давайте я пойду первым».

2017

Ключевые события: Начало работы над «TA13OO» и выпуск EP «13»

2017 был полон страгла. Я чувствовал, что вся жизнь превратилась в одно сплошное испытание. Пока все слушали X и Ski, я понимал, что мне многое нужно доказать людям. Вернувшись домой, я слышал, как люди вокруг поговаривали: «Denzel сдулся. Его время прошло, X и Ski тащат». В Флориде я чувствовал нереальное давление со стороны местных. Все осложнял и тот факт, что тогда у мы с Онфроем были в контрах. Все началось после той ситуации с его экс — Женевой. Но даже во время нашего конфликта он спрашивал у моих близких друзей, как мои дела, чем я занимаюсь.

В то время я практически не работал на студии. Сейчас ситуация кардинально отличается от того, что было раньше. Я очень люблю работать, писать новую музыку. Но в те времена я был очень ленивым, и поэтому записывал мало треков. В голову лезла всякая хрень, понимаешь? Большинство треков с «13» — это не выпущенные треки 2015-17 годов. Над «Bloodshed» мы работали 4 года назад. «Equalizer» лежал у меня на компьютере с 2017 года. «Hate Government» был полностью закончен чуть раньше, в начале года.

Помню работу«Heartless»: я поехал к своему другу из Балтимора и решил записать этот трек прямо во время поездки, поэтому он так странно звучит. Через несколько дней я уехал в Нью-Йорк, где был создан «Zeltron 6 Billion».

2018

Ключевые события: Выпуск «TA13OO» и клипа «Clout Cobain».

В 2018 году я пустился в свободное плавание. В прошлом году я поехал в тур вместе с ASAP Ferg, тогда еще выстрелил мой трек «Sumo». Мне завалили личку сообщениями типа: «А что это был за трек на Flog Gnaw?» Честно говоря, я вообще не ставил на эту песню. Когда я включал ее своим знакомым, они никак особо не реагировали на нее. А потом мы решили дропнуть сниппет, и фаны начали обрывать мне ДМ вопросами: «Что это за трек? Он нереален».

В середине тура Ferg заболел, и менеджмент решил отменить оставшиеся концерты. У меня нереально бомбануло. Тур был просто офигенный, и я очень не хотел, чтобы он так заканчивался. Я впервые участвовал в чем-то подобном, и все благодаря старине Ferg. Вся команда, в том числе и ребята с разогрева, ездили на одном автобусе. Мы очень круто проводили время. Для меня это была отличная возможность показать себя. И мне казалось, что отмена тура — очередное препятствие на моем пути к Олимпу. Мне надоело плестись где-то в заднице. Помню, тогда я сказал: «Cкоро вернусь в LA и закончу0 «TA13OO». Я должен превзойти успех Ferg». Это были мои слова. Вообще речь шла не конкретно о Ferg, а вообще о моем желании стать лучшим из лучших. Тогда я думал, что каждый человек на моем жизненном пути пытается преподнести мне новое испытание. И это была только верхушка айсберга. Я вернулся в Лос Анджелес и начал работу.

«С lout Cobain » предсказал будущее. Звучит стремно, но это гребаная правда.

Я записал «Сlout Cobain» в конце 17-го года. Мы решили отправить демку менеджеру Trippie Redd, но этот дебил обосрался, и запись вообще не дошла до Trippie. Тогда я продолжил работать над треком один. Все говорили, что трек просто пушка. Честно, я не особо понимал, что они нашли в этой песне. Потом на меня вышел Zev Deans. Он сказал: «Эй чувак, мы хотим снят клип. Ты будешь в образе клоуна». Тогда у меня была только одна реакция: «Что за…» Я думал, они хотят замутить что-то в роде блекфейса (разновидность театрального грима, которые использовался комиками для карикатурного изображения лица чернокожего человека. — прим.). Но они поспешили меня успокоить: «Нет-нет-нет, никого блекфейса. Это же расизм. У нас даже в планах этого не было. Мы реально хотели сделать тебе грим, как у клоунов». В итоге мы решили, что локацией для съемок будет огромный цирковой шатер. Эту идею предложили Марк и парни из продакшена. А я согласился. Клип стал аллегорией на современную культуру и на то, как она меняется. В последнюю минуту меня спросили: «А не хочешь убить себя прямо в клипе?». Я, конечно же, согласился. Вряд ли такая возможность представится мне в реально жизни, пусть я сделаю это хотя бы в клипе. Мне хотелось, чтобы «Clout Cobain» вгонял людей в шок. И моя мечта сбылась.

В том же году я и X обсуждали то, как можно было бы снова собрать всех вместе. Тогда мы уже более-менее наладили отношение — нам понадобилось где-то три часа, чтобы обсудить все наши недомолвки. В конце обсуждения X сказал: «Так, ну теперь мы оба готовы». Он позвонил Shane, Yoshi, он хотел окружить себя людьми, которым он доверяет и которые будут работать с ним не ради хайпа и прочего дерьма. Мы часто об этом говорили. Он просил: «Если я где-то перегибаю, обязательно мне об этом говори!» Во время последнего нашего разговора он делился своими планами. Онфрой мечтал работать над чем-то великим, чтобы все исполнители из Флориды (я, он, Ski, Pouya и остальные) приняли в этом участие. К сожалению, вскоре его не стало.

Во время последнего нашего разговора он делился своими планами. Онфрой мечтал работать над чем-то великим, чтобы все исполнители из Флориды(я, он, Ski , Pouya и остальные) приняли в этом участие. К сожалению, вскоре его не стало.

После убийства X мне позвонил менеджер. Он сказал: «Я скорблю вместе с тобой и разделяю твою потерю. Может быть, стоит отложить выпуск клипа?» Я такой: «Нет, мир должен увидеть его прямо сейчас! Мой друг погиб из-за всего этого дерьма». Умер Lil Peep. Умер X. Люди должны посмотреть этот клип, чтобы понять, как меняется современная культура. Для меня эта работа стала по-настоящему легендарной. «Сlout Cobain» стал предсказанием будущего. Звучит стремно, но это гребаная правда.

Критики высоко оценили и клип, и релиз. Все обсуждали видео и альбом. Многие говорили: «Это видео очень странное. Оно по-настоящему шокирует и одновременно наталкивает на определенные мысли». Какие-то чуваки вообще распустили слух, что я какой-то сатанист. Я такой: «Ну окей, видимо, я так и хотел». Хотя на самом деле, я просто решил поделиться своим видением ситуации.

Альбом — это рассказ о том, через что мне пришлось пройти, не только мне — многим другим людям. Меня охватило чувство одиночества, и я хотел поделиться этим с миром. Мне казалось, что я не понят. Мне кажется, всем людям знакомо это чувство. Судя по оценкам, только парни из Pitchfork никогда не испытывали ничего подобного. Мои фаны прониклись, а потом эту волну подхватили и все остальные. Затем полетели респекты от других музыкантов типа: «Йоу, чувак, «TA13OO» — просто огонь». Я дико заморочился с концепцией, в названии фигурирует цифра 13, на релизе всего 13 композиций.

2019

Ключевые события: Выпуск «ZUU», тур вместе с Билли Айлиш, теле-дебют на шоу Джимми Фэллона.

Во время работы над «ZUU» я очень скучал по дому. Я не был в Майами с момента гибели X. Для меня это было не впервой, но в этот раз мне не удавалось справиться с этим чувством. У меня случился нервный срыв, я начал ходить к психоаналитику. Хотелось увидеться с племяшкой, братьями, мамой и остальными родственниками. Но после выпуска «TA13OO» я без перерыва продолжил работать. Буду пахать, пока у меня не будет «Грэмми». Нет, не одна статуэтка, я хочу стать мульти-лауреатом, как какой-нибудь Lauryn Hill.

Изначально у «ZUU» не было единой идеи, концепция родилась, когда мы начали собирать плейлист. Тогда я решил записывать больше треков, которые бы напоминали старую музыку Дейди Каунти. И Марк мне сказал: «Ты просто обязан назвать релиз «ZUU»». Обычно я шлю в задницу все идеи моего менеджера, но в этот раз я не мог не согласиться с ним. Я сказал, что идея — просто огонь. Обычно люди подходят к записи релиза максимально серьезно. Но для меня это были самые лайтовые студийные сессии — треки вылетали один за одним. Мы просто получали удовольствие.

Многие популярные исполнители — X , SKI , BILLIE , JPEGMAFIA , MARSHMELLO — были моими фанами задолго до того, как сами стали известными. Именно поэтому я считаю себя легендой.

В этом году я турил вместе с Billie Eilish. Мы очень давно дружим, просто многие люди об этом не знали. Она мой фан. Многие популярные исполнители — X, SKI, BILLIE, JPEGMAFIA, MARSHMELLO — были моими фанами задолго до того, как сами стали известными. Именно поэтому я считаю себя легендой. Их музыка сейчас разрывает инфополе, и мне приятно осознавать, что я так или иначе повлиял на их творчество. Но не подумай, я не собираюсь просто сидеть и кичиться этим. Я рассказываю это, потому что сами ребята мне об этом говорили.

Не совру, если скажу, что во время тура с Billie я впервые нервничал перед выступлениями. Ее фаны реально пугают меня. Никогда не думал, что кучка маленьких девочек может меня реально напугать. Наверное, мне стоит все-таки выбирать выражения. Нет, меня не освистывали, никогда не кидали в меня тухлыми помидорами или что-то в этом роде. Я просто делал свою работы, и мы все вместе получали удовольствие от происходящего. А потом на сцену выходила Billie, и они продолжали отрываться. Большинство ребятишек знали треки с моего альбома. А когда я начинал исполнять «Ultimate», многие задавались вопросом: «А, так это он ее исполняет? Так он очень крут. Вау!» Потом мы включали «Clout Cobain», и начиналось: «А, он читает этот трек? Это он тот парнишка в костюме клоуна? Парнишка-клоун и исполнитель «Ultimate» — один и тот же человек!»