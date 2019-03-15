Денис Грязь о вселенной многоэтажек, релизе «ДК Дэнс» и проклятии Москвы

В интервью STUDIO 21 Денис Грязь рассказал о внутренней цензуре, работе с ЛСП и непростых отношениях с Москвой. В этом году группа выпустит вторую часть релиза «ДК Дэнс» и клип на один из треков, съемки которого проходят прямо сейчас.

О Могилеве и знакомстве с Ромой Англичанином:

Сейчас я нечасто езжу в Могилев, но у меня там друзья, родители и очень теплые воспоминания — там все связано с моим детством и творчеством.

Когда я был малышом-подростком, я читал фристайлы под музон, который пацаны включали в тачках на остановке. И мне кто-то сказал: «Блин, чувак, ты нормально читаешь», я говорю: «Мне музло надо!». Я пришел к пацану у себя на районе, и он сказал: «Я вот рэп тут читаю» и показал мне бит, который сделал в HipHop Ejay. На следующий день я скачал себе какой-то бит Басты — у меня был телефонный интернет: телефон цыкает, мамка кричит, что бабушка должна звонить, — пришел к этому пацану, накатал ему, он сказал: «Это вообще нормально! Давай, поехали валить, я тебя познакомлю с одним сумасшедшим». Так я познакомился с Романом.

Рома заценил, говорит: «Говно, конечно, полное, но с этим можно работать». Потом сказал: «Надо пацанский рэп сделать, сделаешь?», я говорю: «Давай попробую». Мы сделали, и он говорит: «Ну это полная грязь!», я говорю: «Давай так и назовем».

О дебютном релизе «Сундук мертвеца»:

Дебютный релиз выходил долго, потому что в это же время Роман познакомился с Олегом ЛСП, и они начали плотно работать над треками. У них довольно быстро все закрутилось, а я остался работать в Могилеве барменом в клубе «Куба». Я работал, писал, тренировался, а он мне говорил: это говно, это говно. Я расстраивался, обижался, но это были лично мои трудности, и это пошло мне на пользу.

О кинематографичности альбома:

У многих современных рэперов выходят просто треки, а у меня — вселенная. В этой вселенной такие же дома, города, где проживают такие же люди — их истории я и описывал. Они случаются со всеми, где угодно. Я взял историю одного парня, который старается, пытается, но у него ничего не получается. И вот я описал его жизнь потреково — от рождения до смерти. Поэтому, чтобы не нарушать целостность картины, его нужно слушать от начала и до конца.

В этом парне очень много Дениса: где-то он спрятан, а где-то показан явно. Этажи в моей вселенной многоэтажек наращиваются, в релизе «ДК Дэнс» — вселенная ребят, которые слушают танцевальную музыку. В какой-нибудь локации, возможно, они пересекутся.

О любимых российских артистах:

Я, бывает, еду на дальняк, загружаю в iTunes все новые альбомы, которые выходят, и начинаю их подряд прослушивать. Бывают очень нормальные, сильные темы. Последним меня впечатлил Мак Сима Мгла. Он интересный, странный, мне такое нравится. Я послушал, посмотрел парочку клипцов — неплохой парень. Boulevard Depo послушал — очень понравился мне, зашел.

Когда я еще жил в Могилеве и был малышом, Роман ставил мне Макулатуру. Я с ребятами очень хорошо дружу, тексты слушаю и думаю: ну это просто шикарно! Но музыку я не могу вообще воспринимать. Мне не заходит, не закатывает, мне тяжело. Я говорил Роману: «Давай мне листы, буду читать их тексты».

Вообще я рос на ПТВП, крутом андеграундном музле.

О работе с ЛСП:

Работать турменеджером ЛСП было шикарно. Настолько шикарно, что я потом так разъехался, что не смог собраться. Мы врывались так, что все трещало по швам: клубы, бары, рестораны, отели. Я несколько раз терял паспорт, не мог приехать на важные мероприятия, за что каюсь до сих пор. Но было супервесело, чисто по хардкору врывались и устраивали дикие пляски. Мы расстались по работе, но мы друг друга поддерживаем и всегда на связи.

Приколы возникали локально везде. Я был не только турменеджером, но и врывался на сцену и бэчил с ребятами — все было смешно, по-семейному. Я постоянно выпивал, злоупотреблял иногда и придумывал всякие интересные штуки. Кто-то кинул лифчик, я говорю: «О, давайте-ка еще!». В каком-то городе мы настреляли столько, что в две руки собирали, фотографировались с ними. Потом мы оставляли их в гримерке, на каких-то расписывались.

Об аудитории группы Грязь:

Я вижу примерно тех же людей, что и на концертах ЛСП. Все хорошие ребята, культурные, образованные, бесятся, веселятся, мне очень нравится. Чувствуешь себя как в кругу семьи. Надеюсь, что и меня когда-то закидают лифчиками (Юля, прости, пожалуйста!), я буду ждать первых лифчиков. Я так устал грустить, что мне хочется немножко повеселиться.

О релизе «ДК Дэнс»:

Новый лирический герой тоже на меня похож, у него есть близкие мне соображения. Он — глупец — пришел на дискотеку, лупит каблуками доски и постепенно проваливается в ад. Но все это под веселую музыку, потому что он захотел чуть-чуть повеселиться.

О треке «Дом»:

Это текст Марины Кацубы, я его немножко переделал. Мы когда-то записывали с ней фит — она чувствует людей, у нее какие-то свои космические штуки. Она говорит: «Мне кажется, что вот этот текст очень подходит тебе». Я читаю и думаю: да, это реально круто. Я подредактировал его минимально, буквально пару строчек.

О треке «Москва»:

С ЛСП мы очень часто приезжали в Москву на выступления, и почему-то у меня постоянно случалась какая-то беда — то температура под 40 лупит, и я не могу выйти на концерт, то мы куда-то опаздываем, где-то стоим — какие-то проблемы, в общем. И я придумал вот такую историю про человека, который приехал в Москву. И у меня есть много примеров таких людей, которые приезжают в Москву и не могут справиться. Приезжают за мечтой, а уезжают не сами даже.

О психбольнице:

Это колоссальный опыт, хотя не так все страшно, как кажется. В смирительную рубашку меня не заковывали, но таких я видел. Мы ходили по свободной форме, а были люди, которые ходили в пижамах строем, и мы встречались все в одной столовой. Там беда вообще. Я на это смотрел, и в перерывах между Дарсонвалем и гипнозом у меня рождались строчки. В коридорах я встречался с достаточно интересными ребятами. В треке «Расскажи мне о любви» есть строчки про психушку: «Но ровно в 12 дворец превратится в психбольницу, а нас поведут на обед».

О клипах:

У меня есть идеи для экранизации на пару-тройку треков. У меня полностью расписаны сценарии, все готово. На один трек мы уже снимаем клип. Если на следующие песни мы будем брать за основу мои идеи, то там все достаточно сложно, поэтому нужны бабки, чтобы это было как в фильмах.

О фанатах:

Мне часто пишут, что узнают в моих песнях себя, и меня это очень радует. Когда я начинал писать первые песни, я на это и надеялся. Я хотел не просто релизить треки, а чтобы это кого-то трогало. Я хотел, чтобы люди почувствовали себя не такими одинокими, чтобы они понимали, что есть еще я и это музло. Вместе намного проще со всем справиться.

О самокритике:

Я очень критичен к себе. Я пишу, потом слушаю. У меня есть такое понятие, как внутренний стыд, и если я слушаю, и мне стыдно, значит, это не проходит, и нужно работать дальше. Испанский стыд, как говорит Паша Техник. Это полезное чувство, потому что потом ты это выпустишь, и тогда все будут испытывать стыд.

О куплете Ромы в треке «Монетка»:

Рома не писал текстов, но он был мастером манипуляции и обмана, супериллюзионистом. Он сказал: «Такая получается тема: мне Олег сказал написать текст, ты же понимаешь, что я не могу? Но мне надо! Давай ты его напишешь, а я скажу, что это я». Но Олег сразу же выкупил, что это не он написал. Но мы жили в одной квартире и постоянно заряжали друг друга идеями.

О планах на 2019 год:

Будет много всяких релизов, буду показывать вам свои скилы во всех направлениях, каких только пожелаете, потому что я умею все. Новый мерч еще не запустился в продажу в интернете, но его можно купить эксклюзивно на концертах — новенькую горяченькую мерчуху.

«ДК Дэнс» — это первая часть, будет вторая — там я дам немножко рэпа. Я уже на пути к веселым трекам, но у меня пока не получается. Мне нужно самому повеселеть, я буду стараться. Через год я буду процентов на 20 веселее.