«Барселона» запретила футболисту Дембеле отключать телефон на ночь

Руководство испанской «Барселоны» всерьез взялось за воспитание французского нападающего Усмана Дембеле, который в последнее время имеет серьезные проблемы с дисциплиной.

Недавно Дембеле проспал тренировку команды, которая начиналась в 11 часов утра, и приехал на базу клуба только к часу дня, из-за чего был вынужден работать индивидуально. Как отмечают испанские СМИ, одной из причин опоздания могла стать большая любовь француза к видеоиграм и сериалам, из-за которых он частенько засиживается до утра.

За пропуск тренировки форвард был оштрафован на 200 тысяч евро, а теперь руководство «сине-гранатовых» ввело новые санкции, запретив Дембеле выключать телефон на ночь или ставить его на беззвучный режим.