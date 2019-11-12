«Best Life» — клип Danny Brown про детство и жизнь в гетто

Дэнни Браун выпустил клип на трек «Best Life», спродюсированный Q-Tip — участником легендарного рэп-дуэта A Tribe Called Quest. Песня вошла в альбом Брауна «uknowhatimsayin¿», вышедший в октябре. В числе артистов, которые принимали участие в работе над релизом, — Blood Orange, JPEGMafia и дуэт Run the Jewels.

В этом году Дэнни Браун стал ведущим нового комедийного ток-шоу на канале Viceland. Оно называется «Danny’s House», а его продюсером является Деррик Беклес, который раньше занимался культовым шоу Эрика Андре. В гостях у Брауна уже побывали A$AP Rocky, ScHoolboy Q, комик Зак Фокс и другие.