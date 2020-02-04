Danny Brown вернулся с клипом «3 Tearz»

Осенью прошлого года Danny Brown выпустил альбом «uknowhatimsayin¿», главным продюсером которого стал Q-Tip — участник легендарного рэп-дуэта A Tribe Called Quest. Кроме него за музыкальную составляющую релиза отвечал английский мультиинструменталист Paul White, джаз-коллектив Standing on the Corner, электронный продюсер Flying Lotus, балтиморский рэп-экспериментатор JPEGMAFIA и другие.

«3 Tearz» — одна из ключевых песен альбома, записанная совместно с дуэтом Run the Jewels. Съемки клипа проходили в Бруклине под руководством режиссера Colin Read, который ранее работал с Radiohead и певицей Alice Phoebe Lou.

До этого Danny Brown выпустил два клипа на песни с альбома «uknowhatimsayin¿» — «Dirty Laundry» и «Best Life».