Curren$y — «Round 3 Times»

Curren$y и DJ.Fresh выпустили клип на песню «Round 3 Times» с их совместного альбома «The Tonight Show With Curren$y». В кадре основатель коллектива Jet Life мечтает о винтажном автомобиле, после чего выходит из дома и видит, что машина уже стоит у него во дворе. Этим треком Curren$y подводит итоги работы, которую он провел в музыкальном бизнесе за последние 18 лет.

Релиз «The Tonight Show With Curren$y» вышел в начале февраля, на нем отметились калифорнийские рэперы Guapdad 4000 и Larry June, а также немецкий артист Problem.