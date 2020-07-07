CUDEA — о скейтбординге, баскетболе и олдскульном вайбе

CUDEA или Кирилл Кудряшов — молодой MC из Санкт-Петербурга, в музыке которого прослеживается ощутимое влияние олдскула. В эфире STUDIO 21 он обсудил с Сэмом творчество Kid Cudi и Mobb Deep, рассказал о работе над новым материалом и своих увлечениях помимо музыки.

О псевдониме

Моя фамилия Кудряшов. Обстоятельства сложились так, что я находился в большой компании, где у всех были свои кликухи. И меня постоянно называли «малой». В какой-то момент меня это начало очень сильно бесить. Я тогда слушал Kid Cudi и по этому случаю решил сократить свою фамилию до Cudea. Мне было 11 лет.

О Kid Cudi

Он артист, который много экспериментировал, и его музыка была индивидуальной. Даже Travis Scott говорил, что Kid Cudi на него повлиял.

О знакомстве с хип-хопом

До недавнего времени это было баловство, мы с ребятами играли в GTA San Andreas, слушали какой-то рэпчик оттуда. Потом все это переросло в какие-то приколы в стиле написать текст, кому-то зачитать. Позже, где-то к 14 годам, я начал относиться к этому более осознанно. Начал набрасывать текста на различные биты, зачитывал для своих друзей — был какой-то районный вайб. Ну и в 16 лет я уже понял, что пора что-то делать, пробовать записываться.

Я начинал с N.W.A, Eazy-E, потом уже Mobb Deep, Das EFX. Иногда ты можешь слушать английскую музыку не понимая слов, но разделять ее вайб, понимать ее по-своему.

Об олдскульном вайбе своей музыки

Нет такого, что я к стремлюсь к какому-то стилю, я просто делаю, как мне нравится. В свое время музыка такого формата (олдскул) оказала на меня такое большое влияние, что это стало выливаться в мою музыку. Я просто не нахожу себя на новой волне.

Мне нравится стиль, который передавали артисты того времени, их мысли. Кроме того, там были классические ритмы, и они цепляют меня больше всего. Мне очень нравится бас, который прописывали Das EFX. В этом есть уникальность.

Раньше меня пытались постоянно с кем-то сравнивать, даже с русскими артистами. Но я это отрицал. Я думаю, что всегда надо экспериментировать и пробовать развиваться в других направлениях. Как говорят, стабильность нестабильна.

О выборе между East Coast и West Coast

Это зависит от времени года. Сейчас лето, жара, и я чувствую себя как на юге, поэтому выберу West Coast. А когда наступает осень и везде пасмурная погода — серое небо, серый асфальт — я, естественно, слушаю East Coast.

О работе над музыкой

У меня есть две определенные схемы. Я либо пишу текст без бита, когда слышу какой-то ритм в голове. А потом уже ищу что-то похожее по темпу и дорабатываю на студии. Второй вариант — я слышу бит, который сносит мне голову, и я пишу текст на этот бит.

Однажды мне было негде записать текст, но у меня была замазка для теггинга и чехол на севшем телефоне. Тогда я взял чехол и замазкой написал свои строчки.





О баскетболе

В 2013 году мы с ребятами из школы начали играть в баскетбол, все чаще и чаще собирались на поле. Потом мой друг нашел бесплатные занятия в соседней школе, и мы стали приходить туда по 7-8 человек. Там были еще человек 10, и мы делились на команды, играли в баскет. Нас тренировал тренер Витя Мо. Все это превращалось в некий скилл, в опыт. Это было на любительском уровне, но нам было интересно.

О хобби

Кроме музыки меня интересует скейтбординг — я катаюсь в скейт-парке у себя на районе, там много крутых ребят. Порой у меня настолько нет сил, что я прихожу в скейт-парк просто чтобы увидеть своих пацанов, поделать с ними лайтовые трюки.

Ну и третье мое хобби (кроме баскетбола и скейтбординга) — это рисование. И я рисую не только на бумаге.

Об экспериментах с электронной музыкой

Кроме хип-хопа мне нравится электронная музыка, но ее я по большей части складываю в стол. Она не выходит за пределы моего компьютера и компьютеров моих друзей. Я пока не на том уровне, чтобы это выкладывать.

О планах

Скоро я дропну несколько мощных клипов и синглов, плюс планирую развиваться в других направлениях. Думаю, что к концу года будет альбом — я постараюсь продумать интересную концепцию. Названия еще нет, но один из вариантов — «Банановый микстейп».