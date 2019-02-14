Cream Soda о кантри-рэпе, альбоме «Красиво» и семейном загородном доме

В гостях у STUDIO 21 побывали артисты лейбла Masterskaya — Cream Soda! Аня, Дима и Илья рассказали, зачем им загородный дом под Ярославлем, за что стоит респектнуть ЛАУД и почему Saluki — один из главных героев сегодняшней рэп-сцены.

О проекте Cream Soda:

Дима: Мы с Аней были знакомы даже до создания Cream Soda, когда у нас с Ильей был другой проект — драм-н-бэйс, дабстеп, нью-брейкс. Короче, тяжеляк всякий писали. Можно охарактеризовать это как бэйс-музыка. С Аней были знакомы, её голос звучал в другом, еще более раннем проекте (трек так и не вышел). Потом выходил наш второй альбом, там Аня уже приняла участие непосредственно как вокалистка. Там еще была Лера Руссо, но к третьему альбому звезды так совпали, что Аня стала голосом Cream Soda, и это не обсуждается.

Думаю, что после прихода Ани в нашей музыке появилось больше поп-мотивов, потому что мы сосредоточились на ее вокале, это была необходимость. Любой команде нужен фронтмен, вокруг которого все будет крепиться. Анин голос обволакивает наша музыка, и это всё замешивается в микс.

Об альбоме «Красиво»:

Аня: Альбом «Красиво» объединяет много разных музыкальных направлений, таких как R&B, хаус и поп-хаус.

Дима: Это наши эксперименты со звуком, подачей вокала, текстами. В последнее время нам часто предлагают биты, но мы всегда делали всё сами: и музыку, и тексты.

Аня: Мне кажется, что профессиональный вокалист, артист не должен позволять себе отправлять трек на запись вокала одному человеку, музыки — другому человеку, получается конструктор.

Дима: Если человеку гострайтит команда, с которой он уже сросся, это другое дело. У нас, например, команда, мы же не по отдельности это делаем — нас три человека. Мы срослись на флюидном уровне и можем фразы друг за друга заканчивать. То же самое — у нас есть один вектор в музыке, мы чувствуем музыку одинаково. Если ты отправляешь это человеку, с которым вообще ничем не соединен, мне кажется, это будет плачевно для творчества.

Мы постоянно уезжаем за город, где не работают телефоны, чтобы писать новый материал. У нас есть семейный дом под Ярославлем в месте Диево-Городище. Там есть все условия, камин, душ, банька, всё для гриля. К нам заезжал даже Boulevard Depo, ЛАУД постоянно тусуются там. Мы писали альбом «Красиво» месяц, потом четыре месяца еще сводили и мастерили.

Илья: Этот месяц мы проводим за тем, что сначала придумываем вокальную линию, потом все вместе писали слова. Но у Димы бывают идеи, которые сразу вместе со словами идут, но, например, не хватает какого-то куплета, и мы его вместе дописываем.

Дима: Есть хуки, которые приходят вместе с музыкой. Например, «Уйди, но останься» и «В моей голове очень много места» уже были заготовлены, а потом мы долепливали куплеты. Они были очень мучительные, мы работали над ними три дня с утра до вечера. Когда дописали, это был настоящий праздник.

Аня: Мне кажется, что мы больше всего мучились со «Странником».

Илья: После альбома «Красиво» у нас началась полноценная концертная деятельность, потому что до этого мы с Димой ездили только на диджей-сеты, а сейчас мы играем лайвы, нас зовут на всякие корпоративы. Во многом всё это благодаря лейблу Masterskaya — они помогли нам в плане промо и выпуска, спасибо Ивану Дорну и Даше Евсеевой.

Дима: Мы потихоньку стали из ночной истории перерастать в концертных артистов. До сих пор бывает, что мы приезжаем и играем посреди вечеринки, но сейчас уже 50/50 делятся города, которые делают отдельные вечерние концерты, и те, которые делают вечеринки под лайв Cream Soda.

О смешении стилей в музыке Cream Soda:

Аня: Решение смешать жанры связано с желанием сделать что-то новое, потому что все жанры в чистом виде уже существуют, сложно придумать еще какое-то направление в музыке, которое будет как-то специально называться. Поэтому на данный момент это просто микс нескольких стилей в одном.

Дима: Желание смешать что-то обусловлено тем, что люди хотят удивить других людей. Если ты напишешь что-то, что уже было, этим никого не удивишь. Чтобы сделать это, надо всегда идти вперед. Я уверен, что если, например, кантри-рэп сделать правильно, это будет круто.

Илья: Раньше мне казалось, что я люблю поп-музыку. Вообще поп-музыка — это веселая история, я не знаю людей, которые не любят поп-музыку, у которых нет любимых песен у Джорджа Майкла, допустим, или у Майкла Джексона. У нас был квест — сделать качественный поп-продукт — и я считаю, что мы его выполнили.

О Saluki:

Дима: Что касается электронных экспериментов в хип-хопе, нам больше всего нравится Saluki, потому что он именно тот человек, который всё делает сам. Он делает совершенно экспериментальные вещи, причем делает их так, что люди воспринимают его музыку как популярную, доступную для всех. Кроме того, он вкладывает туда очень искренние эмоции. Это не назовешь просто рэпом, это что-то новое.

О ЛАУД:

Илья: Раньше у нас с ЛАУДом было больше сходства, чем сейчас, они находят себя. Мы недавно слушали невыпущенный трек, и по нему слышно, что у них появляется собственное звучание, и они очень круто вписываются в современность.

Дима: Мне кажется, они соединили свои корни и всё новое, что приобрели за два последних альбома с коллаборациями. Что касается хаус-рэпа, ЛАУДам стоит респектнуть в этом плане, потому что они проторили неплохую дорожку этому направлению в России. У них очень много поклонников, и мне кажется, что у ребят очень большое будущее. Как раз они экспериментируют и со звуком, и с темами. У них темы не как у всех рэперов — меньше свэга, больше философии.

Еще мне очень нравится Boulevard Depo, Скриптонит, Feduk.

О планах на 2019 год:

Дима: Мы сейчас готовим альбом, он уже почти дописан. Я думаю, что дроп будет в конце весны. Названия у него пока нет.

Аня: На нем будет 11 или 12 треков.

Илья: Клипы тоже планируются, но пока мы не можем об этом думать, потому что нам нужно отталкиваться от бюджета.

Дима: Мы планируем работать с парнями из FASTFOXES и с Сашей Гудковым продолжать плодотворное сотрудничество в плане визуала. Мы дружим с Сашей, и он принимал участие в нашем клипе «Уйди, но останься» как главный герой. Ему очень нравится наша музыка.