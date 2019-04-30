Рецензия на «CrasH Talk» — музыкальный портал в гетто

На прошлой неделе Schoolboy Q выпустил первый за три года альбом «CrasH Talk». Релиз откладывался по разным причинам, последней из которых стала смерть друга Куинси — Мака Миллера. Разбираемся, почему релиз Q понравится его старым фанатам, но вряд ли привлечет новых.

Автор: Давид Чебанов

Несколько лет молчания — это огромный риск даже для серьезного артиста. Слушатели испытывают собственное терпение, возлагают на кумира напрасные надежды и с каждым днем все больше жаждут его возвращения. Мейнстримовый «Astroworld» Трэвиса Скотта мы ждали 2 года, провалившийся в продажах «Testing» от A$AP Rocky — 3 года, а легендарный «Blonde» Фрэнка Оушена — 4. И первый вопрос, который возникает при прослушивании подобных проектов: «Оправдались ли ожидания?».

Куинси Ханли молчал 3 года. К моменту выхода альбома «Blank Face» (2016), описывающего печальную участь калифорнийского гетто, его провозгласили главным конкурентом Кендрика Ламара. Но Q пропал, оставив противостояние незавершенным. За время отсутствия Скулбоя Ламар выпустил успешный «DAMN.», за который получил Пулитцеровскую премию и несколько статуэток «Грэмми», а также поучаствовал в создании саундтрека к «Черной Пантере». И тут выходит «CrasH Talk» — ответный ход, проект, в котором Скулбой остается верен родным кварталам, но именно эта преданность мешает ему двигаться вперед.

ScHoolboy Q — Кендрик Ламар без «To Pimp A Butterfly». Он не хочет выбираться из кокона, чтобы стать бабочкой. У Q — извилистый флоу, горячие панчлайны, свежий взгляд на классические бандитские истории, но, в отличие от K-Dot, Куинси застрял во временах «good kid, m.A.A.d city». Гэнгста-хоп уже никому не интересен, люди жаждут экспериментов и откровений. Пока Кендрик выдавал проникновенные монологи о религии, семье и чувствах (не забывая при этом играть со звучанием и пробовать себя в новых жанрах), Q продолжал харизматично убивать бит куплетами о вооруженных ограблениях и наркотиках.

В треке «Tales» Q подробно описывает свою жизнь на блоке: от торговли дурью до участия в банде. 2pac делал то же самое еще в 1995 году на «Me Against The World» — это история типичного гангстера, который хаслит и воюет с системой.

Но даже если отбросить стереотипы, от «CrasH Talk» в первую очередь ждали «мясных» бэнгеров. И вроде бы все необходимое на месте — хлесткий текст о жизни парня с района, жесткий флоу и минималистичные трэп-биты вперемешку с классическим хип-хопом. Но агрессии явно поубавилось: бандит постарел, настало время снять маску. Groovy Q — не только парень из гетто, но и примерный семьянин. На это указывает резкая смена настроения — Куинси осваивает территорию lo-fi и, подобно Earl Sweatshirt, становится ранимым и сентиментальным.

В альбоме «CrasH Talk» звучит хип-хоп Западного побережья во всем своем многообразии: от классического джи-фанка («Lies») до лиричных баллад («Tales», «Drunk», «Attention») и зубодробительного гангста-хопа («Numb Numb Juice», «Die Wit Them»). Появляются и молодые игроки — Lil Baby дает жару на «Water», а звезда атлантского R&B 6lack — на «Drunk». Главным разочарованием стало появление Трэвиса Скотта, который добил трек «CHopstix» неудачным хуком.

Релиз Куинси подводит итог работы, проделанной артистами Западного побережья за 30 лет. При этом нельзя сказать, что Q переосмыслил музыкальное наследие, чтобы создать новое звучание (это больше касается Vince Staples). «CrasH Talk» — это альбом для души, где Скул говорит о своих проблемах, оставаясь в зоне комфорта. Этот релиз не войдет в историю хип-хопа, не задаст новых тенденций и не «перевернет игру». Это возвращение ветерана, который просто хочет еще раз прокачать людей под звуки калифорнийских улиц.