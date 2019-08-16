«Control the Streets Volume 2» — масштабный альбом-компиляция от лейбла Quality Control

Quality Control — главный музыкальный лейбл Атланты, подписантами которого являются Migos, Lil Yachty, Lil Baby, City Girls и многие другие. На этой неделе лейбл выпустил масштабный проект «Control the Streets Volume 2» — продолжение компиляции 2017 года. Второй «Volume» состоит из 36 треков, включая ранее вышедшие «Baby», «Come On», «Once Again» и «Longtime».

О начале работы над этим релизом Lil Yachty рассказал еще в прошлом году в интервью Rap-Up, назвав артистов лейбла большой семьей. «Мы все созваниваемся и встречаемся время от времени, а также всегда можем положиться друг на друга», — отметил он.

Кроме подписантов Quality Control, в записи альбома приняли участие Megan Three Stallion, Travis Scott, Meek Mill, DaBaby, French Montata и другие.