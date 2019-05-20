«Confessions of a Dangerous Mind» — третий альбом Logic, возглавивший чарт Billboard

Релиз «Confessions of a Dangerous Mind», вышедший в этом месяце, дебютировал на первой позиции чарта Billboard 200 и стал третьей пластинкой Logic, возглавившей главный альбомный рейтинг. За первую неделю «Confessions of a Dangerous Mind» был продан в количестве 80 тысяч копий. Другие два альбома, занимавшие первое место — «Everybody» (2017) и «Bobby Tarantino II» (2018).

Logic анонсировал альбом «Confessions of a Dangerous Mind» в январе, описав его как что-то среднее между его дебютным релизом «Under Pressure» и микстейпом 2016 года «Bobby Tarantino».

В апреле редакция New York Times признала художественную книгу Logic «Супермаркет» лучшей в списке бестселлеров. Это история об уставшем от рутины работнике супермаркета по имени Флинн, который, приехав на работу, оказывается на месте преступления. Специально к выходу «Супермаркета» Logic записал одноименный инди-рок-альбом в соавторстве с Маком ДеМарко.