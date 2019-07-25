«В стенах медиаимперии Lyrical Lemonade» — интервью с Коулом Беннеттом

Основатель Lyrical Lemonade Коул Беннетт хочет менять мир вокруг себя. Не так давно режиссер отклонил 30-миллионное предложение о покупке его компании, причина проста — он не готов играть по чьим-то правилам.

Перевод: Николай Неверов

Коул Беннетт сидит в небольшой комнатке своего чикагского офиса и восторженно демонстрирует свою коллекцию винтажных игрушек и картриджей для Nintendo 64.

Самым новым экспонатом в импровизированном музее, который сам Коул называет «комнатой ностальгии», стала коробка с сувенирами из его любимого телешоу — сериала «Симпсоны». Размахивая фигуркой Гомера, Беннетт признается, что игрушки он покупал не сам. Их подарил один из фанатов: в офис постоянно приходят посылки от ребят из разных уголков планеты.

«Они знают, что я люблю Симпсонов, поэтому присылают мне всякие безделушки», — говорит режиссер, не скрывая благодарной улыбки.

Довольно редко рядовой режиссер музыкальных клипов получается столько фан-почты, но к 23-м годам Коул доказал, что он выделяется из общей массы клипмейкеров. Ему удалось превратить Lyrical Lemonade в медиа-империю, которая давно вышла за рамки видеопродакшена. На данный момент компания занимается организацией мероприятий, развивается как СМИ и готовится к скорому запуску собственной линейки прохладительных напитков. Youtube-канал, на котором по-прежнему публикуются исключительно авторские клипы Коула, стал авторитетной площадкой, куда люди приходят, чтобы наблюдать за рождением новых рэп-звезд. Сейчас на него подписано более 10 миллионов человек. Делая акцент на яркой и динамичной съемке, Беннетт стал одним из самых востребованных режиссеров для целого поколения рэп-артистов. На даный момент в список артистов, чью карьеру запустил Lyrical Lemonade, входят Juice WRLD, Lil Xan, Blueface и Lil Pump, и их число продолжает расти.

Задолго до того, как Беннетт полностью сконцентрировался на развитии своего проекта, ученик средней школы города Плейно, штат Иллинойс, просто наблюдал за чикагским рэп-сообществом со стороны. Так и родилась идея создать Lyrical Lemonade. После того, как Беннетт получил водительские права, он каждые выходные ездил в Чикаго, чтобы просто снимать cцены из жизни восходящих звезд — Chance the Rapper, Vic Mensa и Mick Jenkins.

«Помню, когда вышел «10 Day», Chance закатил вечеринку в Leaders», — рассказывает он, вспоминая времена, когда он влюбился в чикагский рэп. «Ну вот представьте, Vic Mensa просто идет по улице. И все это происходит перед вами, прямо на ваших глазах. Это просто нереально».

Сначала на канале Беннетта публиковались только видеоотчеты с чикагских вечеринок, сайферы местных исполнителей и документальные фильмы о локальной хип-хоп сцене. Затем, в 2016 и 2017 годах, он начал сотрудничать с такими артистами, как Famous Dex, Lil Pump, Ski Mask the Slump God, и очень быстро стал одним из самых востребованных режиссеров для целого поджанра артистов, которые вовсю рвались из самых темных уголков Soundcloud в мировые топы.

Внезапно география коллабов Lyrical Lemonade начала выходить далеко за рамки Чикаго, но Беннетт решил не покидать город, который когда-то вдохновил его начать творческую карьеру. Коул признает, что, если бы он переехал, например, в Лос-Анджелес или Нью-Йорк, ему было бы намного проще работать с артистами мирового масштаба, но все же он решил открыть свой офис именно в Чикаго. И сейчас он как никогда настроен развивать музыкальную индустрию и инфраструктуру родного города.

«Где-то год назад мне предлагали продать Lyrical Lemonade за 30 миллионов долларов. Еще никогда я не был так уверен, что мне нужно отклонить предложение и остаться верным своим принципам».

«Сейчас у меня есть все для того, чтобы превратить Чикаго в новый Лос-Анджелес, обеспечить город необходимыми ресурсами и инфраструктурой», — говорит Коул. «Я могу знакомить людей с местной музыкальной культурой. Если человеку выпадет шанс уехать из Чикаго, он, скорее всего, им воспользуется. Но я думаю, у меня остался должок перед этим городом».

Беннетт рассказал, что в последние годы многие городские площадки настороженно относились к хип-хоп ивентам (как правило, они беспокоятся за свою безопасность), и это негативно сказывается на местной музыкальной сцене.

«Городу нужно стать более открытым, а власти должны позволить развиваться местной сцене», — говорит Беннетт. «Я пытался организовать много крутых ивентов, но мне попросту негде их проводить. И сейчас, получается, я вынужден создать какую-то новую систему, чтобы наконец добиться своего».

Летом 2018 года Беннетт, стараясь привнести что-то новое в жизнь города, анонсировал первый фестиваль Lyrical Lemonade — Summer Smash. За один день его посетило 11 тысяч человек. В этому году фестиваль растянулся уже на все выходные, суммарное число зрителей превысило 40 тысяч человек. Планируется, что в 2020 году Summers Smash будет проходить 3 дня, но одна вещь останется неизменной: местом проведения останется Чикаго.

«Наша главная цель — создать комьюнити в Чикаго, поэтому фестиваль точно не переедет в другой город», — подчеркивает Коул. «Мы хотим превратить Чикаго в место, которое хочется посетить. Несмотря на то, что летом здесь есть некоторые проблемы с криминалом, в городе проходит много крутых ивентов. Сезон фестивалей в Чикаго — это долгожданный праздник для местных ребят, ведь это отличная возможность весело провести время. Именно поэтому я очень хотел привнести что-то новое в «фестивальную» жизнь города. И этим действительно стоит гордиться».

Четверг, 2 часа дня, офис Lyrical Lemonade в Чикаго. В старом складском помещении опять разразилась ожесточенная схватка под баскетбольным кольцом. Пока Беннетт обсуждает со своей командой выступление DMX на Rolling Loud, по комнате медленно растекается легкая дымка. В диалог, будто на правах еще одного оратора, порой врывается трек Lil Tecca «Ransom».

На первый взгляд кажется, что парни просто бездельничают. На фоне всего этого хаоса в комнату врывается арт-директор. Он только что получил информацию о том, что DaBaby может не выступить на Summer Smash в этом году. Затем команда собирается, чтобы обсудить возможные варианты решение проблемы. В другой части офиса Беннетт, бросая мячики в пластиковое баскетбольное кольцо, продолжает обсуждать с фотографом новый лукбук. Атмосфера в Lyrical Lemonade далека от классических представлений об офисной работе, но все же небольшой команде удается быть сверхпродуктивной.

«Мы просто плывем по течению, — говорит Беннетт, — каждый из нас горит своим делом. Если есть какая-то работа, мы берем и делаем ее… просто немного в своем стиле. Бывает, что мы по три часа соревнуемся, у кого круче данк. А иногда можем проработать 20 часов в режиме нон-стоп и даже не переброситься парой словечек, потому что слишком сильно сконцентрированы на своей работе».

Беннетт окружил себя группой единомышленников, со многими из которых он познакомился в колледже. Коул считает, что далеко не последнее место в успехе компании занимает именно «командная химия». «Я всегда был очень осторожен в выборе соратников. Никогда не знаешь, кому можно доверять», — говорит Беннетт. «Это мое детище. И я хочу быть уверен, что человек будет относиться к нему так же, как и я. Именно таких людей я и ищу: бескорыстных, имеющих добрые намерения, излучающих положительный вайб, желающих стать частью чего-то поистине особенного. Они должны проникнуться этим проектом, полюбить его. Мне импонируют открытые и непредубежденные люди».

«Успех — это дать людям из твоего окружения возможность творить великие дела, пронести факел. Я считаю, что только по-настоящему успешный человек может посадить семя, из которого вырастет многовековое дерево», — добавляет Коул.

Элиот Монтанез, глава отдела, который занимается сайтом Lyrical Lemonade, говорит, что Беннетту удалось создать уникальную атмосферу, которая вдохновляет остальных ребят работать на износ, при этом не теряя запала. «Это очень весело», — рассказывает он. «Нам предоставляют много свободы. Наверное, у каждого человека была нелюбимая работа, на которую попросту не хочется идти. Так вот, это не тот случай».

Все сотрудники офиса считают Беннетта примером для подражания. «Я думаю, что его главное лидерское умение — способность представить идею, а затем реализовать ее так, чтобы люди вокруг прониклись этим концептом и начали в него искренне верить», — отмечает JB (занимается дизайном и развитием Lyrical Lemonade). «Из всех знакомых мне людей Коул — главный трудяга. Наблюдая за его инстаграмом, люди думают, он отдыхает в Доминиканской Республике, но никто даже представить не может, что после того, как Коул отложит телефон, он проведет 12 часов в номере отеля, работая над новым клипом».

Беннетт относится к тому типу людей, которые постоянно говорят о своем желании изменить мир, но при этом не скатывается в банальщину. Если вы проведете с ним достаточно времени, то, скорее всего, проникнитесь даже его самыми смелыми идеями. Очевидно, что люди из его окружения полностью доверяют его видению. «Мы пытаемся изменить мир и музыкальную индустрию», — уверяет исполнительный продюсер LL Сэл Тарантино, вторя Беннетту. «Мы независимая компания. Наша цель — создавать продукт, за который потом не будет стыдно».

В офисе Lyrical Lemonade царит атмосфера искренней радости и энтузиазма, и для людей, которые давно работают в музыкальной индустрии, это может стать приятным сюрпризом. «Это нереально круто, потому что все члены нашей команды горят своим делом и музыкой, с которой мы работаем», — утверждает Тарантино.

Краеугольный принцип в Lyrical Lemonade — счастье и веселье первичны в работе. «Думаю, самое важное в мире — быть счастливым», — объясняет Беннетт. «Я действительно так считаю. Я чувствую себя ребенком и безумно счастлив. Я просто живу день за днем и веселюсь».

Коул может использовать столь нетрадиционные методы управления, только потому что Lyrical Lemonade продолжает оставаться независимой организацией, и это даже несмотря на довольно заманчивые предложения. «Нас никогда не финансировали крупные компании, все предложения о продаже мы отклоняли», — говорит Беннетт. «Уже довольно давно нам поступают просто сумасшедшие предложения, но я просто говорю «нет-нет-нет», потому что хочу развивать этот проект так, как его вижу я. Просто хочу быть счастливым и независимым. Когда проект начал приносить мне деньги и, по сути, полностью меня обеспечивать, я пообещал себе, что на первом месте для меня всегда будет желание творить, а не деньги. И никак иначе».

Пока музыкальная индустрия продолжает знакомиться с будущим звездами, которые уже успели засветиться на канале LL, а предложения о покупке Lyrical Lemonade бьют все новые и новые рекорды, Коул все так же непреклонен.

«Где-то год назад мне предлагали продать Lyrical Lemonade за 30 миллионов долларов. Еще никогда я не был так уверен, что мне нужно отклонить предложение и остаться верным своим принципам», — впервые открыто рассказывает основатель LL. «Я понимаю, что это звучит безумно, но я даже не брал время на раздумья. Хотя за всю свою жизнь я не видел такой огромной суммы денег».

Lil Jake считает, что именно из-за такого подхода Беннетта к работе Lyrical Lemonade стал успешным проектом и получил столь широкий отклик аудитории. «Он очень трепетно относится к музыке», — говорит он. «Деньги никогда не играли роли. Все, что делает Коул и наша команда, идет от чистого сердца. Я думаю, ключом к успеху стало наше отношение к музыке и искусству в целом, а также стремление получить новый и новый опыт».

«Мне хочется оставить след, задать вектор для будущих поколений. Это может сделать каждый, главное — захотеть».

Пытаясь объяснить свои многочисленные отказы продать LL, Коул говорит: «Мне кажется, я бы предал самого себя, если бы продал то, что искренне люблю. Деньги не сделают меня счастливее, они вообще никак на меня не повлияют. Если бы это произошло, я бы чувствовал себя отвратительно, потому что продал частичку себя и поступился своими принципами. Находясь на смертном одре, я хочу осознавать, что всю жизнь занимался любимым делом, старался что-то донести до людей и при этом был верен самому себе».

Однако отказы от многомиллионных контрактов нисколько не отразились на возможностях Lyrical Lemonade. За последние полтора года ему удалось поработать с некоторыми артистами из его личного топа, например, Chance the Rapper и Mac Miller. В этом году он наконец встретился на съемочной площадке клипа YWN Melly «Mixed Personaities» с самим Kanye. По сюжету, исполнители попадали в другую Вселенную, мир, где все будто находится во власти растений.

Беннетт узнал о том, что в треке будет парт Kanye уже после того, как договорился о съемках с Melly. Коул вспомниает о том, как получил смс от кумира детства, когда у него было 2% на телефоне, и как лихорадочно он умолял сотрудника благотворительного магазина дать ему зарядку. Беннетту наконец представилась возможность понаблюдать за творческим процессом Kanye.

«Еще до начала съемок Kanye сказал мне, что хочет быть в роли Света Божьего», — вспоминает Беннетт. «Именно поэтому я решил использовать много растений и вообще сделал упор на живые цвета, чтобы зритель мог почувствовать единение с природой».

По просьбе Kanye West, мы за сутки перенесли всю технику и декорации (в том числе и 743 квадратных метра газона) в его офис в Калабасасе (прим.ред.: городок недалеко от Лос-Анджелеса). Но в целом на съемочной площадке Ye постоянно прислушивался к Беннетту и часто шел ему на уступки.

«Во время съемок клипа он полностью полагался на мое видение, однако в последний момент он предложил использовать в клипе черно-белый фильтр. Я сказал ему что-то вроде: «Знаете, я не буду этого делать. Клип — звездный час Melly, и его образу соответствуют другие цвета — зеленый и голубой». Я попросил его просто довериться мне, и он пошел навстречу. С Kanye приятно работать, он очень вежлив».

Беннетт признает, что его карьерный взлет и столь резкий переход от размеренной жизни в небольшом городке к сотрудничеству с мировыми звездами сильно изменили его жизнь вне съемочной площадки. И далеко не всегда в лучшую сторону.

«Все происходило слишком быстро», — рассказывает он. «Сначала я был очень счастлив. Когда в 2017 все только начиналось, у меня в голове крутилось что-то типа: «О Боже, это просто сон, мне очень повезло». Вскоре я уже не мог представить свою жизнь без проекта, я думал о нем и днем, и ночью. Потом я почему-то решил, что мнение других людей обо мне и моей работе очень важно. По сути, я распылялся на то, что говорят обо мне остальные», — добавляет он. «Уделяя слишком много внимания работе, я совсем забыл, как заботиться о себе и близких. Я разучился быть счастливым».

Смерть Mac Miller (он был близким другом Коула) заставила Беннетта переосмыслить свое отношение к жизни. «Mac был очень позитивным человеком, его смерть заставила меня пересмотреть свой взгляд на жизнь», — говорит Коул. «Проанализировав то, что с ним произошло, я стал ценить многие вещи. Он очень сильно повлиял на мою жизнь. Сейчас, продолжая работу, я искреннее верю, что Mac наблюдает за мной откуда-то сверху».

В этом году у Коула открылось второе дыхание, в нем вновь ожила страсть, когда-то подтолкнувшая его к началу творческого пути. «Во мне будто что-то резко переключилось, и я такой: “Хэй, я здесь, чтобы изменить мир, но ведь надо получать удовольствие от процесса”», — вспоминает основатель LL. «Моя жизнь — история, а я — ее автор. Представь, что у меня есть ключи от машины, но я почему-то запрыгнул на заднее сидение. В жизни было примерно так же. Но сейчас я у руля, и готов втопить, что есть мочи».

На дворе июль, середина 2019 года, Коул Беннетт признается, что его мозг не перестает генерировать все новые и новые идеи; порой от нескончаемого потока мыслей он просто не может уснуть по ночам.

Последний проект можно назвать одним из самых амбициозных. После нескольких лет планов и мечтаний Коул все-таки запускает свою линейку прохладительных напитков. Мечта наконец будет реализована, новый проект LL уже официально запущен. Впервые Коул рассказал об этой идее в предыдущем интервью. Чуть ли не на следующий день с ним связались сразу несколько компаний, которые хотели помочь с проектом. И вот, после долгих исследований и разработок концепта, банки с напитком LL наконец можно будет приобрести на ComplexCon Chicago. Планируется, что в следующем году они появятся на прилавках магазинов по всей стране.

Коул признает, что, хотя он только учится вести бизнес, он продолжает осваивать все новые высоты. Его главная мечта — собственный мультфильм, также Беннетт хочет посвятить себя художественному кинематографу, TV-шоу и написанию книг. «Я хочу заниматься практически всем, в буквальном смысле. И я уже работаю над многими проектами». В следующем году LL переезжает в новый, более просторный офис. Это значительно расширит возможности ребят в видеопродакшене и, что еще более важно, позволит им выделить больше пространства под новые проекты.

«Я работаю над большим количеством проектов, которые не связаны с музыкой, просто потому что не хочу ограничивать себя. Я следую примеру Стива Джобса, Рика Рубина и Уолта Диснея, вдохновляюсь Tyler, the Creator и Kanye, потому что они и не думают ставить перед собой какие-то рамки и просто хотят менять мир, пробовать что-то новое. Мне хочется оставить след, задать вектор для будущих поколений. Это может сделать каждый, главное — захотеть».

Беннетт говорит, что съемка музыкальных клипов всегда будет неотъемлемой частью его творчества, а хип-хоп так и останется ядром Вселенной Lyrical Lemonade. Но Коул уже начинает подумывать о будущем. Режиссер прекрасно понимает, что он не всегда будет 23-летним парнем на гребне музыкальных трендов.

«Рано или поздно я повзрослею и уже не буду так хорошо разбираться в популярных тенденциях», — отмечает он. «В последнее время я довольно много об этом думаю. Однажды я постарею, стану дедулей, к которому вряд ли обратятся с вопросом, что можно послушать из новья».

Выдержав небольшую паузу, он добавил: «Пока я могу менять мир вокруг и вдохновлять людей, я буду это делать».