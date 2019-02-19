«Closing It» — новинка от Lil Uzi Vert

Вероятность того, что Lil Uzi Vert выпустит хоть что-то в ближайшее время, была минимальна из-за его заявления об уходе из музыки. Но чудеса случаются: «Closing It» — это экранизация ремикса на трек Tisakorean «DIP», записанная Узи с участием уличных танцоров и фрешмена 10K Caash (ищи его в списке перспективных артистов 2019 года по версии Complex). Клип многократно удалялся лейблом Generation Now, а затем снова заливался в сеть фанатами рэпера. Сейчас он размещен на канале режиссера видео Jmoney1041.

Lil Uzi Vert уже давно разбирается в отношениях со своим лейблом и задается риторическим вопросом, как он мог подписать такой невыгодный контракт. О конфликте стало известно ещё в марте 2017 — тогда недовольство автора «XO Tour LIif3» было вызвано откладывающимся релизом альбома «Luv Is Rage 2».

Тем не менее, как стало известно в январе, Lil Uzi не теряет времени даром: он совершенствуется в игре Fortnite вместе с рэпером Nav, который тоже собрался завершать карьеру.