Chris Brown обвинили в изнасиловании

Крис Браун может предстать перед судом во Франции, где он предположительно совершил изнасилование в ночь с 15 на 16 января. 24-летняя жертва утверждает, что познакомилась с певцом в ночном клубе, после чего он пригласил её и её подругу в отель. Девушки приняли предложение, однако одна из них вскоре покинула комнату Брауна, оставив пару наедине. После этого, по словам гостьи артиста, Крис её изнасиловал. Браун пока никак не прокомментировал инцидент, но полиция уже начала расследование.

Браун также фигурирует в другом деле об изнасиловании, правда, там он не является главным обвиняемым. Девушка, которая решила скрыть свое настоящее имя и назвала себя Jane Doe, утверждает, что была несколько раз изнасилована в доме певца в Калифорнии в феврале 2017 года. Согласно её показаниям, Браун не вступал с ней в контакт, однако снабжал всех присутствующих наркотиками.