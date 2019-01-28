Обвинение в изнасиловании вдохновило Chris Brown на новый мерч

Крис Браун едва не стал фигурантом уголовного дела, но умудрился извлечь выгоду даже из этой ситуации. В этом месяце женщина, пожелавшая скрыть свое имя, обвинила певца в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах. По ее словам, она познакомилась с Брауном в одном из французских ночных клубов и поехала с ним в отель. Когда дверь номера закрылась, ее изнасиловал не только сам Крис, но и двое его друзей. Тем не менее, полиция посчитала доводы потерпевшей стороны неубедительными и отпустила Брауна, сняв с него все обвинения.

Перешагнув порог участка, Крис прокомментировал обвинения в своем инстаграме. Он отметил, что такое поведение не соответствует его моральным принципам, отчитав псевдо-жертву за неуважение к его семье. Кроме того, Браун произнес фразу: «This Bitch Lying», которая теперь красуется на футболках его бренда Black Pyramid. Все желающие смогут выбрать из трех возможных дизайнов всего за 38 долларов.

Ранее Браун уже фигурировал в деле об изнасиловании, но не был главным обвиняемым. По словам жертвы, преступление было совершено друзьями артиста в его доме в Калифорнии.