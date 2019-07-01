Альбом Криса Брауна «Indigo» метит на первое место чарта Billboard

В прошлую пятницу Chris Brown выпустил альбом «Indigo», который состоит из 32 треков с внушительным списком фитов — H.E.R., Lil Jon, Lil Wayne, Tyga, Nicki Minaj, Tory Lanez и другие. Среди гостей также отметился Дрейк (трек «No Guidance»), с которым Браун уладил отношения в прошлом году (у них были конфликты, связанные с Рианной, и в 2013 Обри говорил, что не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с Брауном. Однако к 2018 году напряжение спало, и Крис появился на одном из октябрьских концертов Дрейка).

У новой пластинки Брауна есть все шансы стать лидером альбомного рейтинга Billboard. Судя по первым дням продаж, релиз может разойтись тиражом от 110 до 135 тысяч копий за неделю. Главный конкурент альбома Криса — совместный релиз J Balvin и Bad Bunny «Oasis». Предыдущий альбом Брауна «Heartbreak on a Full Moon» вызвал меньше ажиотажа и дебютировал на третьей строчке Billboard 200.