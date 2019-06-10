«No Guidance» — совместный трек Chris Brown и Drake

Крис Браун и Дрейк записали совместный трек «No Guidance» — это их первая коллаборация с 2014 года. Песня войдет в готовящийся альбом Брауна «Indigo», который будет состоять из 37 треков и выйдет в конце этого месяца. Ожидается, что на нем будут фиты с Tory Lanez, Justin Bieber, Joyner Lucas, Nicki Minaj и другими.

Крис впервые запремьерил совместку с Дриззи на своем 30-м дне рождения. В ней засемплирован сингл «Before I Die» бостонского певца и продюсера Che Ecru. Ранее Браун и Дрейк появлялись на ремиксе трека «Deuces» и песне Nicki Minaj «Only».

У Криса Брауна и Дрейка довольно сложная история отношений: у них были конфликты, связанные с Рианной, и в 2013 Обри говорил, что не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с Брауном. Однако к 2018 году напряжение спало, и Крис появился на одном из октябрьских концертов Дрейка. «Я считаю его одним из самых талантливых парней на планете», — сказал Дриззи про Брауна.