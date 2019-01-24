Chris Brown освобожден из-под ареста

Вчера Крис Браун был арестован во Франции после того, как неизвестная женщина обвинила его в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах, среди которых употребление наркотиков. Сегодня певец прокомментировал обвинения в своем инстаграме. «Эта сучка врет», — написал артист (сейчас пост удален). «Это абсолютная чушь, крайне неуважительная по отношению к моей семье и дочери. Такое поведение противоречит моим моральным принципам». Представитель Брауна сообщил изданию Billboard, что сегодня с Криса сняли все обвинения и освободили из-под ареста.

Девушка, которая предпочла не называть свое имя, познакомилась с Брауном в ночном клубе. По ее версии, певец пригласил её вместе с подругой в отель, а когда они остались наедине, Крис изнасиловал её. Ранее Браун уже фигурировал в деле об изнасиловании, но не был главным обвиняемым. По словам жертвы, преступление было совершено друзьями артиста в его доме в Калифорнии.