Китайские рэперы массово диссят Lil Pump

На прошлой неделе Lil Pump поделился сниппетом нового трека «Butterfly Doors», в котором звучал весьма спорный панчлайн. В одном из куплетов Памп говорит, что когда курит, похож на китайского баскетболиста Яо Мин («Smokin’ on dope, they call me Yao Ming cause my eye real low»), а также использует сленговое выражение «ching chong», которое многие считают унизительным.

После этого ряд оскорбленных китайских рэперов выпустили диссы на автора «Gucci Gang». Один из них — Li Yijie a.k.a. Pissy — пояснил свою позицию в интервью Morning Post. «Моей первой реакцией была злость — не только из-за текста. Его мимика говорила о том, что он понимает оскорбительные выражения, которые использует». В своем диссе Li называет Пампа «мамбл-рэпером, который просто любит выделываться» — с его треком и остальными диссами можно ознакомиться ниже.